БЕНДАМУСТИН (BENDAMUSTINE) Діюча речовина
біфункціональна алкілуюча активність; антинеопластичний та цитотоксичний ефект пов’язаний з утворенням перехресних зшивок молекул одноланцюгової і дволанцюгової ДНК внаслідок алкілування, в результаті цього порушується матрична функція ДНК та її синтез; володіє додатковими антиметаболічними властивостями (ефектом пуринового аналога); не демонструє або демонструє незначною мірою перехресну резистентність в людських пухлинних клітинних лініях з різними механізмами стійкості, це частково пояснюється взаємодією з ДНК, яке, порівняно з іншими алкіліруючими засобами, триває довше (була виявлена тільки часткова перехресна резистентність з іншими алкіліруючими ЛЗ, такими як циклофосфамід, кармустин або цисплатин); не існує повної перехресної резистентності з антрациклінами або алкілатами.
терапія першої лінії розповсюджених стадій індолентних неходжкінських лімфом в складі комбінованої терапевтичної схеми, лікування множинної мієломи ІІ ст. з прогресуванням або ІІІ ст. (за класифікацією Д’юрі-Сальмона) у комбінації з преднізоном, хр. лімфоцитарна лейкемія.
як засіб монотерапії або у складі комбінованих схем в різних дозах і режимах; неходжкінська лімфома - схема «ВОР»: бендамустин в/в в дозі 60 мг/м2 у вигляді 30-хв. інфузії щодня з 1-го по 5-й день, вінкристин в/в у дозі 2 мг в 1-й день, преднізон в/в в дозі 100 мг/м2 щодня з 1-го по 5-й день; курс терапії повторюють ч/з 3 тижні; множинна мієлома - схема «ВР»: бендамустин в/в в дозі 120-150 мг/м2 у вигляді 60-хв. інфузії в 1-й і 2-й день, преднізон в/в або p/os в дозі 60 мг/м2 щодня з 1-го по 4-й день; курс повторюють ч/з 4 тижні; хр. лімфоцитарна лейкемія - бендамустин в/в в дозі 70 - 100 мг/м2 у вигляді 30-хв. інфузії в 1-й і 2-й день; курс повторюють ч/з 4 тижні.
гіперчутливість до препарату та/або манітолу, вагітність, передбачення вагітності, годування груддю, помірна та тяжка печінкова недостатність, жовтяниця, тяжке пригнічення кісткового мозку і виражені зміни кількості формених елементів крові, хірургічне втручання менш, ніж за 30 днів до початку лікування, інфекції, особливо ті, що супроводжуються лейкопенією (ризик генералізації інфекції), дитячий вік (через відсутність даних).
інфекції; лейкопенія, зниження рівня гемоглобіну, тромбоцитопенія; анемія, кровотечі; реакції гіперчутливості (алергійний дерматит, кропив’янка); анафілактична р- ції/шок; підвищення активності АлАТ/АсАТ, лужної фосфатази, білірубіну; тахікардія, аритмія; нудота, блювання, діарея, запор; запалення слизових оболонок, гарячка, посилення болю; сепсис; гемоліз; сонливість, афонія; порушення смаку, парестезія, периферична сенсорна нейропатія, антихолінергічний с-ром, неврологічні розлади, атаксія, енцефаліт, с-м розпаду пухлини; випіт у порожнину перикарда, ІМ, г. судинна недостатність, флебіт; легенева дисфункція; фіброз легень, атипова пневмонія; ДН; геморагічний езофагіт, шлунково-кишкова кровотеча; алопеція; еритема, дерматит, свербіж, макулопапульозні висипання, гіпергідроз; безпліддя; аменорея; поліорганна недостатність.