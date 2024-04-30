як засіб монотерапії або у складі комбінованих схем в різних дозах і режимах; неходжкінська лімфома - схема «ВОР»: бендамустин в/в в дозі 60 мг/м2 у вигляді 30-хв. інфузії щодня з 1-го по 5-й день, вінкристин в/в у дозі 2 мг в 1-й день, преднізон в/в в дозі 100 мг/м2 щодня з 1-го по 5-й день; курс терапії повторюють ч/з 3 тижні; множинна мієлома - схема «ВР»: бендамустин в/в в дозі 120-150 мг/м2 у вигляді 60-хв. інфузії в 1-й і 2-й день, преднізон в/в або p/os в дозі 60 мг/м2 щодня з 1-го по 4-й день; курс повторюють ч/з 4 тижні; хр. лімфоцитарна лейкемія - бендамустин в/в в дозі 70 - 100 мг/м2 у вигляді 30-хв. інфузії в 1-й і 2-й день; курс повторюють ч/з 4 тижні.