БІМАТОПРОСТ (BIMATOPROST) Діюча речовина
Біматопрост знижує внутрішньоочний тиск у людей за рахунок збільшення відтоку водянистої вологи через трабекулярну мережу і збільшення увеосклерального відтоку.
Зниження внутрішньоочного тиску починається приблизно через 4 год після першого введення і максимальний ефект досягається приблизно через 8-12 год. Ефект триває протягом, щонайменше, 24 год. Біматопрост є потужним офтальмологічним засобом для зниження внутрішньоочного тиску. Являє собою синтетичний простамід, структурно пов’язаний з простагландином F2a (PGF2a), який не діє через відомі рецептори простагландину. Біматопрост селективно імітує ефекти недавно відкритих біосинтезованих речовин — простамідів. Однак структура рецепторів простаміду поки не ідентифікована. За даними клінічних досліджень, не відзначалося значимого впливу біматопросту на ЧСС і АТ.
зниження підвищеного внутрішньоочного тиску при відкритокутовій глаукомі та офтальмогіпертензіі у дорослих (в якості монотерапії або в поєднанні з блокаторами β-адренорецепторів).
застосовують у дорослих, по 1 краплі 0,01% розчину в уражене око (очі) 1 раз на добу ввечері.
Доза не повинна перевищувати 1 введення 1 раз на добу, так як більш часте застосування препарату може зменшити вираженість ефекту зниження підвищеного внутрішньоочного тиску.
підвищена чутливість до біматопрост.
з боку нервової системи - головний біль;
з боку органу зору - гіперемія кон’юнктиви, крапчастий кератит, подразнення слизової оболонки ока, свербіж, збільшення вій, астенопія, порушення зору, порушення функції кон’юнктиви, набряк кон’юнктиви, гіперпігментація райдужної оболонки, випадання вій або брів;
з боку травного тракту - нудота;
з боку шкіри та її похідних - почервоніння повік, свербіж повік, гіперпігментація шкіри, гіпертрихоз, сухість шкіри, утворення кірки на краю століття, набряк повік, свербіж;
загальні порушення та зміни в місці введення - роздратування в місці введення;
дослідження взаємодії біматопросту з іншими лікарськими препаратами не проводилося. Лікарської взаємодії у людей не очікується, оскільки системні концентрації біматопрост є надзвичайно низькими (<0,2 мг/мл) після застосування розчину біматопрост в дозі 0,3 мг/мл в формі очних крапель.
Доклінічні дослідження свідчать, що біматопрост біотрансформується в організмі за допомогою будь-якого з численних ферментів і шляхів метаболізму і не впливає на печінкові ферменти, що беруть участь у метаболізмі лікарських препаратів.
В ході клінічних досліджень розчин біматопрост в формі очних крапель застосовували одночасно з декількома різними офтальмологічними блокаторами β-адренорецепторів (тимолол 0,5%) без ознак взаємодії.
про випадки передозування біматопрост не повідомлялося. При місцевому застосуванні біматопрост в формі очних крапель передозування малоймовірне.
У разі передозування потрібно підтримуюча і симптоматична терапія.