Біматопрост знижує внутрішньоочний тиск у людей за рахунок збільшення відтоку водянистої вологи через трабекулярну мережу і збільшення увеосклерального відтоку.

Зниження внутрішньоочного тиску починається приблизно через 4 год після першого введення і максимальний ефект досягається приблизно через 8-12 год. Ефект триває протягом, щонайменше, 24 год. Біматопрост є потужним офтальмологічним засобом для зниження внутрішньоочного тиску. Являє собою синтетичний простамід, структурно пов’язаний з простагландином F2a (PGF2a), який не діє через відомі рецептори простагландину. Біматопрост селективно імітує ефекти недавно відкритих біосинтезованих речовин — простамідів. Однак структура рецепторів простаміду поки не ідентифікована. За даними клінічних досліджень, не відзначалося значимого впливу біматопросту на ЧСС і АТ.