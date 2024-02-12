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Активні речовини — “Б”БІМАТОПРОСТ (BIMATOPROST)

БІМАТОПРОСТ (BIMATOPROST) Діюча речовина

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Знайдено: 5 препаратів
Бімікан® Еко краплі очні, розчин, 0,3 мг/мл, флакон-крапельниця, 3 мл, № 1; Польфарма
Бімікан® Еко Краплі очні, розчин, 0,3 мг/мл, флакон-крапельниця, 3 мл, № 1 Польфарма
В 606 аптеках
від 281,13 грн
Ціни в аптеках
Біматопрост-Фарматен краплі очні, 0,3 мг/мл, флакон-крапельниця, 3 мл, № 1; Фарматен
Біматопрост-Фарматен Краплі очні, 0,3 мг/мл, флакон-крапельниця, 3 мл, № 1 Фарматен
В 411 аптеці
від 241,89 грн
Ціни в аптеках
Бімоптик Ромфарм краплі очні, розчин, 0,3 мг/мл, флакон, 3 мл, № 1; Ромфарм Компані
Бімоптик Ромфарм Краплі очні, розчин, 0,3 мг/мл, флакон, 3 мл, № 1 Ромфарм Компані
В 179 аптеках
від 270,21 грн
Ціни в аптеках
Луміган® краплі очні, розчин, 0,1 мг/мл, флакон-крапельниця, 3 мл, № 1; Аббві Дойчланд
Луміган® Краплі очні, розчин, 0,1 мг/мл, флакон-крапельниця, 3 мл, № 1 Аббві Дойчланд
Немає в наявності
Розатоп краплі очні, розчин, 0,3 мг/мл, флакон-крапельниця, 3 мл, № 1; Адамед Фарма
Розатоп Краплі очні, розчин, 0,3 мг/мл, флакон-крапельниця, 3 мл, № 1 Адамед Фарма
Немає в наявності

Біматопрост знижує внутрішньоочний тиск у людей за рахунок збільшення відтоку водянистої вологи через трабекулярну мережу і збільшення увеосклерального відтоку.
Зниження внутрішньоочного тиску починається приблизно через 4 год після першого введення і максимальний ефект досягається приблизно через 8-12 год. Ефект триває протягом, щонайменше, 24 год. Біматопрост є потужним офтальмологічним засобом для зниження внутрішньоочного тиску. Являє собою синтетичний простамід, структурно пов’язаний з простагландином F2a (PGF2a), який не діє через відомі рецептори простагландину. Біматопрост селективно імітує ефекти недавно відкритих біосинтезованих речовин — простамідів. Однак структура рецепторів простаміду поки не ідентифікована. За даними клінічних досліджень, не відзначалося значимого впливу біматопросту на ЧСС і АТ.

зниження підвищеного внутрішньоочного тиску при відкритокутовій глаукомі та офтальмогіпертензіі у дорослих (в якості монотерапії або в поєднанні з блокаторами β-адренорецепторів).

застосовують у дорослих, по 1 краплі 0,01% розчину в уражене око (очі) 1 раз на добу ввечері.
Доза не повинна перевищувати 1 введення 1 раз на добу, так як більш часте застосування препарату може зменшити вираженість ефекту зниження підвищеного внутрішньоочного тиску.

підвищена чутливість до біматопрост.

з боку нервової системи - головний біль;
з боку органу зору - гіперемія кон’юнктиви, крапчастий кератит, подразнення слизової оболонки ока, свербіж, збільшення вій, астенопія, порушення зору, порушення функції кон’юнктиви, набряк кон’юнктиви, гіперпігментація райдужної оболонки, випадання вій або брів;
з боку травного тракту - нудота;
з боку шкіри та її похідних - почервоніння повік, свербіж повік, гіперпігментація шкіри, гіпертрихоз, сухість шкіри, утворення кірки на краю століття, набряк повік, свербіж;
загальні порушення та зміни в місці введення - роздратування в місці введення;

дослідження взаємодії біматопросту з іншими лікарськими препаратами не проводилося. Лікарської взаємодії у людей не очікується, оскільки системні концентрації біматопрост є надзвичайно низькими (<0,2 мг/мл) після застосування розчину біматопрост в дозі 0,3 мг/мл в формі очних крапель.
Доклінічні дослідження свідчать, що біматопрост біотрансформується в організмі за допомогою будь-якого з численних ферментів і шляхів метаболізму і не впливає на печінкові ферменти, що беруть участь у метаболізмі лікарських препаратів.
В ході клінічних досліджень розчин біматопрост в формі очних крапель застосовували одночасно з декількома різними офтальмологічними блокаторами β-адренорецепторів (тимолол 0,5%) без ознак взаємодії.

про випадки передозування біматопрост не повідомлялося. При місцевому застосуванні біматопрост в формі очних крапель передозування малоймовірне.
У разі передозування потрібно підтримуюча і симптоматична терапія.