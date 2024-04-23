застосовувати p/os; лікування повинні розпочинати та проводити лише кваліфіковані спеціалісти з трансплантації; табл. по 180 мг та 360 мг: профілактика відторгнення нирки: рекомендована доза становить 720 мг 2 р/добу, добова доза - 1440 мг; ця доза натрію мікофенолату відповідає 1 г мофетилу мікофенолату 2 р/добу, добова доза - 2 г у показниках вмісту мікофенолової кислоти; у de novo пацієнтів прийом розпочати протягом 72 год. після трансплантації; табл. 500 мг та капс. 250 мг: профілактика відторгнення нирки: рекомендована доза для дорослих становить 1 г 2 р/день, добова доза - 2 г; прийом розпочинати протягом 72 год. після трансплантації нирки; рекомендована доза для дітей та підлітків (2-18 років) становить 600 мг/м2 2 р/день, МДД - до 2 г, можна призначати лише пацієнтам із площею поверхні тіла >1,25 м2; пацієнтам з площею поверхні тіла 1,25-1,5 м2 призначати у дозі 750 мг 2 р/добу; добова доза - 1,5 г; пацієнтам із площею поверхні тіла >1,5 м2 в дозі 1 г 2 р/добу, добова доза - 2 г; профілактика відторгнення серця: рекомендована доза для дорослих становить 1,5 г 2 р/день, добова доза - 3 г; прийом розпочинати протягом 5 діб після трансплантації; даних із безпеки та ефективності застосування у дітей немає; профілактика відторгнення печінки: рекомендована доза становить 1,5 г 2 р/день, добова доза - 3 г; призначати якомога швидше залежно від можливості пацієнта переносити ЛЗ; даних із безпеки та ефективності застосування у дітей немає.