МІКОФЕНОЛОВА КИСЛОТА (ACIDUM MYCOPHENOLICUM) Діюча речовина
потужний селективний неконкурентний оборотний інгібітор інозинмонофосфатдегідрогенази, що пригнічує синтез гуанозинових нуклеотидів de novo без включення в ДНК; 2- морфоліноетиловий ефір мікофенолової к-ти здійснює більш виражену цитостатичну дію на лімфоцити, ніж на інші клітини, оскільки проліферація Т- і В-лімфоцитів дуже залежить від синтезу пуринів de novo, в той час як клітини інших типів можуть переходити на обхідні шляхи метаболізму.
у комбінації з циклоспорином (у вигляді мікроемульсії) і ГК для профілактики г. реакції відторгнення трансплантата у пацієнтів з алогенними нирковими трансплантатами; профілактика г. відторгнення органа у хворих після алогенної трансплантації нирки, серця, печінки у складі комбінованої терапії з циклоспорином і ГК.
застосовувати p/os; лікування повинні розпочинати та проводити лише кваліфіковані спеціалісти з трансплантації; табл. по 180 мг та 360 мг: профілактика відторгнення нирки: рекомендована доза становить 720 мг 2 р/добу, добова доза - 1440 мг; ця доза натрію мікофенолату відповідає 1 г мофетилу мікофенолату 2 р/добу, добова доза - 2 г у показниках вмісту мікофенолової кислоти; у de novo пацієнтів прийом розпочати протягом 72 год. після трансплантації; табл. 500 мг та капс. 250 мг: профілактика відторгнення нирки: рекомендована доза для дорослих становить 1 г 2 р/день, добова доза - 2 г; прийом розпочинати протягом 72 год. після трансплантації нирки; рекомендована доза для дітей та підлітків (2-18 років) становить 600 мг/м2 2 р/день, МДД - до 2 г, можна призначати лише пацієнтам із площею поверхні тіла >1,25 м2; пацієнтам з площею поверхні тіла 1,25-1,5 м2 призначати у дозі 750 мг 2 р/добу; добова доза - 1,5 г; пацієнтам із площею поверхні тіла >1,5 м2 в дозі 1 г 2 р/добу, добова доза - 2 г; профілактика відторгнення серця: рекомендована доза для дорослих становить 1,5 г 2 р/день, добова доза - 3 г; прийом розпочинати протягом 5 діб після трансплантації; даних із безпеки та ефективності застосування у дітей немає; профілактика відторгнення печінки: рекомендована доза становить 1,5 г 2 р/день, добова доза - 3 г; призначати якомога швидше залежно від можливості пацієнта переносити ЛЗ; даних із безпеки та ефективності застосування у дітей немає.
підвищена чутливість до мікофенолату натрію, мофетилу мікофенолату або інших компонентів ЛЗ; період вагітності (крім випадків, коли немає відповідного альтернативного лікування для запобігання відторгнення трансплантата); жінки, що годують груддю та жінки, що потенційно можуть народжувати, які не застосовують високоефективні методи контрацепції.
діарея, блювання, абдомінальний біль, нудота, диспепсія, анорексія, кровотечі ШКТ, перитоніт, кишкова непрохідність, коліт, виразка шлунка, виразка ДПК, гастрит, езофагіт, стоматит, запор, диспепсія, метеоризм, відрижка, дисфагія, гінгівіт, гіперплазія ясен, гастроентерит, мелена, ураження прямої кишки, виразки в роті, холангіт, гепатит, жовтяниця, білірубінемія, гіпербілірубінемія, підвищення рівня креатиніну, гіперволемія, гіпонатріємія, збільшення/ зменшення маси тіла, підвищення азоту сечовини крові, порушення загоєння ран, гіпопротеїнемія, ацидоз (метаболічний або респіраторний), гіпо-/гіперкаліємія, гіпер-/гіпоглікемія, гіпомагніємія, гіпокальціємія, гіперхолестеринемія, гіперліпідемія, гіпофосфатемія, гіперурикемія, подагра, анорексія, дегідратація, гіповолемія, гіпоксія, спрага, алкалоз; гематурія, некроз ниркових канальців, олігурія, порушення функції нирок, альбумінурія, дизурія, гідронефроз, імпотенція, пієлонефрит, часте сечовипускання, гематурія, ніктурія, ниркова недостатність, нетримання/ затримка сечі, ГНН, набряк мошонки; гіперплазія ясен, коліт (цитомегаловірусний), панкреатит, атрофія кишкових ворсин; ВК- вірусасоційована нефропатія, JC-вірусасоційована прогресивна мультифокальна лейкоенцефалопатія; лейкопенія, тромбоцитопенія, анемія (гіпохромна анемія), екхімози, панцитопенія, лейкоцитоз, поліцитемія, петехії, збільшення протромбінового і тромбопластинового часу, агранулоцитоз, нейтропенія, істинна еритроцитарна аплазія, аномалія Pelger-Huet; сепсис, інфекції, опортуністичні інфекції, кандидоз шкіри/слизових оболонок, кандидоз ШКТ, цитомегаловірусна віремія/цитомегаловірусний с-м, інфекція, спричинена вірусом простого герпесу, інфекція, спричинена вірусом оперізувального герпесу, інфекції сечових шляхів, пневмонія, грип, інфекція/ кандидоз дихальних шляхів, інфекції ШКТ, гастроентерит, бронхіт, фарингіт, синусит, грибкова інфекція шкіри, вагінальний кандидоз, риніт; злоякісні новоутворення (карцинома шкіри), доброякісне новоутворення шкіри, лімфоми; посилення кашлю, фарингіт, пневмонія, бронхіт, БА, риніт, синусит, ателектаз, плевральний випіт, задишка, кашель, набряк легень, апное, носові кровотечі, кровохаркання, новоутворення, пневмоторакс, посилення виділення мокротиння, зміна голосу, гіпервентиляція, кандидоз дихальних шляхів, гикавка; інтерстиціальне захворювання легень, фіброз легень; збудження, сплутаність свідомості, депресія, тривога, порушення мислення, безсоння, психомоторне збудження, судоми, гіпертонус, тремор, сонливість, міастенічний с-м, запаморочення, головний біль, парестезії, порушення смаку, емоційна лабільність, галюцинації, нейропатія, делірій, сухість у роті, психоз; аритмія, брадикардія, СН, перикардіальний випіт, тахікардія, стенокардія, аритмії (суправентикулярні/шлуночкові екстрасистоли, мерехтіння, тріпотіння передсердь, суправентикулярні/шлуночкові тахікардії), зупинка серця, застійна СН; артеріальна гіпотензія (ортостатична), АГ, вазодилатація, тромбоз, легенева гіпертензія, втрата свідомості, вазоспазм, підвищення венозного тиску, артеріальний тромбоз; свербіж, підвищена пітливість, гіпертрофія шкіри, висипання, акне, алопеція, грибковий дерматит, гірсутизм, гіпертрофія шкіри, шкірні виразки, крововиливи, везикулобульозні висипання; судоми в ногах, біль у м’язах, м’язова слабкість, артралгія, остеопороз; грижі, перитоніт, асцит, гарячка, озноб, болі (абдомінальні болі, болі в спині/ в грудній клітці), нездужання, астенія, кісти (лімфоцеле, гідроцеле), набряки обличчя, грипоподібний с-м, кровотечі, болі в ділянці таза, целюліт, біль у шиї, блідість шкірних покривів, абсцес; підвищення рівня печінкових ферментів/ креатиніну в крові/ ЛДГ в крові/ сечовини в крові/ ЛФ в крові, зниження маси тіла; амбліопія, катаракта, кон’юнктивіт, порушення зору, глухота, біль у вухах, крововилив в око; ЦД, захворювання паращитовидних залоз, с-м Кушинга, гіпотиреоз; реакції гіперчутливості (ангіоневротичний набряк, анафілактична реакція), спонтанні аборти; вроджені вади розвитку; частота невідома: бронхоектази, гіпогаммаглобулінемія.