АЛЮМІНІЮ ФОСФАТ* (ALUMINII PHOSPHAS*) Діюча речовина
кислотонейтралізуюча, обволікаюча, адсорбуюча дії; знижує протеолітичну активність пепсину, зв’язує жовчні кислоти та лізолецитин; завдяки буферним властивостям нейтралізує тільки надлишок соляної кислоти, зберігає фізіологічні умови травлення та не призводить до вторинної гіперсекреції шлункового соку; антацидна дія проявляється швидко і зберігається протягом тривалого часу; міцели алюмінію фосфату мають більшу контактну поверхню, обволікають слизову оболонку однорідним шаром, захищають її від дії агресивних факторів та сприяють регенерації; цитопротекторна дія обумовлена також здатністю активувати синтез простагландинів, які стимулюють секрецію слизу та бікарбонатів у слизовій оболонці шлунка; під впливом лужного середовища кишечнику останній перетворюється в лужні солі алюмінію, які погано всмоктуються та виводяться з калом.
лікування кислотозалежних захворювань; як монотерапія, так і в складі комплексної терапії при: виразковій хворобі шлунка та ДПК; г. гастриті, хр. гастриті з нормальною або підвищеною секреторною функцією шлунка; грижі стравохідного отвору діафрагми, ГЕРХ (у т.ч. при рефлюкс-езофагіті), дуоденогастральному рефлюксі; функціональній диспепсії; функціональній діареї; шлунково-кишкових розладах, спричинених інтоксикацією, кишковими інфекціями, прийомом лікарських препаратів, подразнюючих речовин (кислоти, луги); дискомфорті та болю в епігастрії, печії, кислій відрижці, метеоризмі, які виникають в результаті недотримання дієти, надмірного вживання кави, нікотину, алкоголю.
дорослі приймають всередину 1 або 2 пакети 2-3 р/добу в чистому вигляді або попередньо розвівши у 1/2 склянки води; МДД - 6 пакетів; діти: віком до 6 місяців - 1/4 пакета або 1 ч. л. після кожного з 6 годувань; після 6 місяців - 1/2 пакета або 2 ч. л. після кожного з 4 годувань; схема прийому залежить від характеру захворювання: діафрагмальна грижа, ГЕРХ, дуодено-гастральний рефлюкс - після вживання їжі та на ніч; виразкові захворювання - через 1-2 год після вживання їжі та при виникненні болю; гастрит, функціональна диспепсія - до вживання їжі; функціональна діарея - вранці, до вживання їжі та на ніч; термін лікування - не більше 2 тижнів.
гіперчутливість до препарату, сильний біль в животі неуточненого ґенезу, звичний запор, хр. діарея, хвороба Альцгеймера.
запор, діарея, в осіб з підвищеною чутливістю до компонентів препарату можлива АР.