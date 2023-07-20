дорослі приймають всередину 1 або 2 пакети 2-3 р/добу в чистому вигляді або попередньо розвівши у 1/2 склянки води; МДД - 6 пакетів; діти: віком до 6 місяців - 1/4 пакета або 1 ч. л. після кожного з 6 годувань; після 6 місяців - 1/2 пакета або 2 ч. л. після кожного з 4 годувань; схема прийому залежить від характеру захворювання: діафрагмальна грижа, ГЕРХ, дуодено-гастральний рефлюкс - після вживання їжі та на ніч; виразкові захворювання - через 1-2 год після вживання їжі та при виникненні болю; гастрит, функціональна диспепсія - до вживання їжі; функціональна діарея - вранці, до вживання їжі та на ніч; термін лікування - не більше 2 тижнів.