початкова доза 0,5 мг 4 р/добу або 1,0 мг 2 р/добу протягом 1 тижня; через 1 тиждень дозу можна змінювати індивідуально, доводити до мінімальної ефективної, яка буде достатньою для зниження/підтримання кількості тромбоцитів на рівні нижче 600×109/л, а в ідеалі - на рівні від 150×109/л до 400×109/л; збільшення дози не має перевищувати 0,5 мг/добу протягом 1 тижня; максимальна разова доза не вище 2,5 мг, МДД 10 мг/добу; перед початком лікування хворих із легким ступенем печінкової недостатності зважити ризик та користь такого лікування, розпочинати лікування з дози 0,5 мг/добу, яку треба підтримувати щонайменше протягом тижня під ретельним наглядом СС системи; не підвищувати дозу більше ніж на 0,5 мг/тиждень.