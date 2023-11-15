АНАГРЕЛІД (ANAGRELIDUM) Діюча речовина
впливає на зниження кількості тромбоцитів у периферичній крові; спричиняє дозозалежне і оборотне зниження кількості тромбоцитів у периферичній крові; механізми, за допомогою яких відбувається зниження кількості тромбоцитів, досі вивчаються; інгібує гіпердозрівання мегакаріоцитів, при цьому це явище є дозозалежним; спостерігаються порушення постмітотичної фази розвитку мегакаріоцитів, зменшення їх розмірів і плоїдність; в терапевтичних дозах не призводить до істотної зміни кількості лейкоцитів, чинить слабке зниження кількості еритроцитів.
тромбоцитопенія у пацієнтів з мієлопроліферативними захворюваннями з метою зменшення кількості тромбоцитів, зниження ризику виникнення тромбозу і обмеження асоційованих симптомів, включаючи тромбогеморагічні явища (хр.форми захворювання).
початкова доза 0,5 мг 4 р/добу або 1,0 мг 2 р/добу протягом 1 тижня; через 1 тиждень дозу можна змінювати індивідуально, доводити до мінімальної ефективної, яка буде достатньою для зниження/підтримання кількості тромбоцитів на рівні нижче 600×109/л, а в ідеалі - на рівні від 150×109/л до 400×109/л; збільшення дози не має перевищувати 0,5 мг/добу протягом 1 тижня; максимальна разова доза не вище 2,5 мг, МДД 10 мг/добу; перед початком лікування хворих із легким ступенем печінкової недостатності зважити ризик та користь такого лікування, розпочинати лікування з дози 0,5 мг/добу, яку треба підтримувати щонайменше протягом тижня під ретельним наглядом СС системи; не підвищувати дозу більше ніж на 0,5 мг/тиждень.
г., загрозливі для життя ускладнення тромбоцитозу; гіперчутливість до компонентів препарату, середній або тяжкий ступінь печінкової (підвищення рівня трансаміназ у понад 5 разів вище норми) та/або ниркової недостатності (кліренс креатину <50 мл/хв).
застійна СН, ІМ, кардіоміопатія, кардіомегалія, повна блокада серця, мерехтіння передсердь, порушення мозкового кровообігу, перикардити, алергічний альвеоліт, інфільтрати у легенях, пневмофіброз, легенева гіпертензія, панкреатит, гастрит, виразка ДПК, судомні напади; головний біль, відчуття серцебиття, тахікардія; діарея, астенія, нудота, здуття живота, блювання, біль у животі; запаморочення, парестезії; задишка, фарингіт, кашель, біль у грудях; периферичні набряки, висип; астенія, біль у спині, затримка рідини, підвищена втомлюваність; анемія; аритмія, геморагії, СС захворювання, СН, вазодилатація, артеріальна гіпотензія або АГ, мігрень, фібриляція передсердь, суправентрикулярна тахікардія, вентрикулярна тахікардія, синкопе; мелена, дисфагія, диспепсія, анорексія, панкреатит, шлунково-кишкові кровотечі, запор; тромбоцитопенія, крововиливи, лімфаденопатія, панцитопенія, екхімоз, кровотеча, тромбози; артралгія, міалгія, судоми м’язів, артрит, біль у кістках; депресія, безсоння, сплутаність свідомості, знервованість, амнезія, парестезії, гіпестезія, сухість у роті, галюцинації; зниження маси тіла; риніт, носова кровотеча, синусит, пневмонія, бронхіт, диспное, гідроторакс; пітливість, захворювання шкіри, виразки на шкірі, алопеція, порушення пігментації шкіри, свербіж; амбліопія, порушення зору і слуху, кон’юнктивіт, аномалії полів зору, шум у вухах; збільшення сечовиділення, гематурія, дизурія, нетримання сечі, імпотенція; підвищення рівня ензимів печінки; збільшення рівня креатиніну в крові, гепатит, грипоподібний синдром, випадкові травми, фотосенсибілізація, целюліт, біль у грудях, слабкість, жар, пропасниця; інфекції сечостатевої системи, тубулоінтерстиціальний нефрит.