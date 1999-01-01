Київ
Активні речовини на літеру “192”

ABROCITINIBUM (АБРОЦИТИНІБ)0

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Сібінкво
Сібінкво
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 16122,80 грн
в 285 аптеках
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Сібінкво
Сібінкво
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 15244,72 грн
в 285 аптеках
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Сібінкво
Сібінкво
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від 16649,52 грн
в 1 аптеці
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