Київ
Активні речовини на літеру “192”
ABROCITINIBUM (АБРОЦИТИНІБ)
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Сібінкво
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №28
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від
16122,80
грн
в 285 аптеках
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Сібінкво
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від
15244,72
грн
в 285 аптеках
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Сібінкво
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
від
16649,52
грн
в 1 аптеці
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