фармакодинаміка. Алпелісиб є a-специфічним інгібітором фосфатидилінозитол-3-кінази класу І (PI3Ka). Активуючі мутації в гені, що кодує каталітичну а-субодиницю PI3K (PI3KCA), призводять до активації PI3Ka і АКТ-залежної передачі сигналу, трансформації клітин і розвитку пухлин, що визначено за даними in vitro і in vivo моделей. У клітинних лініях раку молочної залози атпелісиб пригнічував фосфорилювапня спадних мішеней Р13К, зокрема АКТ, і демонстрував активність у клітинних лініях, що несуть мутацію PI3KCA. In vivo алпелісиб пригнічував PI3K/АКТ-залежну передачу сигналу і зменшував зростання пухлини у тварин із ксенотрансплантатами пухлин, включаючи моделі раку молочної залози. Було продемонстровано, що інгібування PI3K алпелісибом підсилює транскрипцію естрогенового рецептора (ER) в клітинах раку молочної залози. У дослідженнях на тваринах із ксенотрансплантатами пухлин, які складаються з клітин ER-позитивного раку молочної залози, що несуть мутацію PI3KCA, продемонстровано, що комбінація алпелісибу і фулвестранту має більш виражену протипухлинну дію порівняно з кожним препаратом окремо. Сигнальний шлях PI3K/АКТ відповідає за гомеостаз глюкози, і гіперглікемія є очікуваною побічною реакцією інгібування PI3K.

Фармакокінетика алпелісибу вивчалася у пацієнтів, які отримували препарат перорально у дозах 30–450 мг на добу. Здорові добровольці отримували препарат перорально у однократній дозі 300 мг. Фармакокінетика була порівнянна у пацієнтів онкологічного профілю і у здорових добровольців.

Після перорального застосування алпелісибу медіана часу додосягнення C max дорівнювала 2–4 год, незалежно від дози, часу або режиму терапії. Біодоступність — дуже висока (>99%) після прийому їжі, але нижча у стані натще (~68,7% для дози 300 мг). У більшості пацієнтів можна очікувати досягнення рівноважного рівня алпелісибу у плазмі крові при щоденному прийомі на 3-й день після початку лікування.

Алпелісиб демонструє низький кліренс 9,2 л/год. Т ½ рівноважному стані становив від 8 до 9 год при прийомі дози 300 мг 1 раз на добу. Після перорального застосування, алпелісиб та його метаболіти виводилися з калом (81,0%), здебільшого завдяки гепатобіліарній та кишковій секреції алпелісибу, або шляхом метаболічного перетворення на BZG791. Екскреція із сечею є незначною (13,5%). Після однократного перорального введення [14С]-алпелісибу, 94,5% від загальної введеної радіоактивної дози виводилося протягом 8 днів. Було встановлено, що фармакокінетика є лінійною по відношенню до дози і часу при прийомі доз 30–450 мг після вживання їжі. При багаторазовому введенні AUC в рівноважному стані лише трохи перевищувала експозицію при однократному введенні.