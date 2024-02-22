гадоксетовая кислота — контрастне діагностичне парамагнітне іонну засіб, являє собою хелатні сполуки. Завдяки парамагнітним властивостям забезпечує посилення контрастності зображення при проведенні МРТ і полегшує візуалізацію патологічних структур в органах і тканинах.

Після в/в введення активна речовина швидко дифундує в екстрацелюлярний простір. Через 7 днів після введення в організмі визначається менше 1% дози. Високі концентрації були виявлені в нирках і печінці.

Гадоксетовая кислота не проникає через гематоенцефалічний бар’єр і в невеликому ступені проникає через плацентарний бар’єр.

Виводиться нирками і з жовчю. Т ½ становить близько 1 год.

Загальний плазмовий кліренс становить близько 250 мл/хв, нирковий кліренс — близько 120 мл/хв.

У пацієнтів з тяжкими порушеннями функції нирок напіввиведення трохи збільшується, при нирковій недостатності тяжкого ступеня (при необхідності проведення гемодіалізу) Т ½ помітно зростає.