ГАДОКСЕТОВА КИСЛОТА (ACIDUM GADOXETICUM) Діюча речовина
гадоксетовая кислота — контрастне діагностичне парамагнітне іонну засіб, являє собою хелатні сполуки. Завдяки парамагнітним властивостям забезпечує посилення контрастності зображення при проведенні МРТ і полегшує візуалізацію патологічних структур в органах і тканинах.
Після в/в введення активна речовина швидко дифундує в екстрацелюлярний простір. Через 7 днів після введення в організмі визначається менше 1% дози. Високі концентрації були виявлені в нирках і печінці.
Гадоксетовая кислота не проникає через гематоенцефалічний бар’єр і в невеликому ступені проникає через плацентарний бар’єр.
Виводиться нирками і з жовчю. Т½ становить близько 1 год.
Загальний плазмовий кліренс становить близько 250 мл/хв, нирковий кліренс — близько 120 мл/хв.
У пацієнтів з тяжкими порушеннями функції нирок напіввиведення трохи збільшується, при нирковій недостатності тяжкого ступеня (при необхідності проведення гемодіалізу) Т½ помітно зростає.
для підвищення контрастності при проведенні МРТ з метою виявлення локальних поразок в печінці у дорослих.
вводять шляхом в/в болюсної ін’єкції. Рекомендована доза становить 25 мкмоль/кг маси тіла.
підвищена чутливість до гадоксетової кислоті.
головний біль, запаморочення, парестезії, акатизія, тремор, збудження, симптоми вазодилатації, блокада гілок пучка Гіса, посилене серцебиття, АГ, тахікардія, нудота, болі в животі, блювота, сухість у роті, гіперсалівація, порушення смакових відчуттів, паросмія, диспное, свербіж шкіри, висип, макулопапульозний висип, гіперсалівація, анафілактоїдні реакції, анафілактичний шок, озноб, болі, болі в спині і грудній клітці, астенія, загальне нездужання, слабкість, термочутливість.
аніонні препарати, які переважно виділяються з жовчю (такі як рифампіцин) можуть конкурувати з гадоксетовою кислотою за біліарну екскрецію. В експериментальних дослідженнях показано, то антибіотики групи рифамицина блокують поглинання печінкою гадоксетової кислоти, що призводить до зменшення її контрастуючих властивостей.
При підвищенні концентрацій білірубіну або феритину зменшуються контрастуючі властивості гадоксетової кислоти.
виходячи з даних щодо гострої токсичності, інтоксикація внаслідок випадкового прийому контрастної речовини всередину вкрай малоймовірна.
Лікування: при випадковому введенні надмірної дози гадоксетової кислоти пацієнтам з вираженою нирковою або печінковою недостатністю може бути видалений з організму шляхом гемодіалізу.