дозування при уротеліальній карциномі

Рекомендована доза становить:

840 мг кожні 2 тижні, або

1200 мг кожні 3 тижні, або

1680 мг кожні 4 тижні,

яку вводять в/в протягом 60 хв до прогресування захворювання або виникнення неприйнятної токсичності. При переносимості першої інфузії усі наступні інфузії можна проводити протягом 30 хв.

Рекомендоване дозування при НДКРЛ

Рекомендована доза препарату у режимі монотерапії становить:

840 мг кожні 2 тижні, або

1200 мг кожні 3 тижні, або

1680 мг кожні 4 тижні,

яку вводять в/в до прогресування захворювання чи виникнення неприйнятної токсичності. Рекомендована доза — 1200 мг кожні 3 тижні в/в при застосуванні в комбінації з бевацизумабом, паклітаксеклом та карбоплатином до прогресування захворювання чи виникнення неприйнятної токсичності.

При застосуванні у комбінації з хіміотерапією або іншими протипухлинними засобами атезолізумаб слід вводити до хіміотерапії або інших протипухлинних препаратів за умови застосування в той самий день.

Після завершення 4–6 циклів лікування паклітакселом та карбоплатином та у разі припинення застосування бевацизумабу рекомендована доза атезолізумаб становить:

840 мг кожні 2 тижні, або

1200 мг кожні 3 тижні, або

1680 мг кожні 4 тижні,

яку вводять в/в до прогресування захворювання чи виникнення неприйнятної токсичності.

Рекомендоване дозування при ДКРЛ

Рекомендована доза становить 1200 мг кожні 3 тижні в/в при застосуванні у комбінації з карбоплатином та етопозидом до прогресування захворювання чи виникнення неприйнятної токсичності. Препарат Тецентрик® слід вводити до хіміотерапії за умови застосування в той самий день.

Після завершення 4 циклів лікування карбоплатином та етопозидом рекомендована доза становить:

840 мг кожні 2 тижні, або

1200 мг кожні 3 тижні, або

1680 мг кожні 4 тижні,

яку вводять в/в до прогресування захворювання чи виникнення неприйнятної токсичності.

Першу інфузію атезолізумабу слід здійснювати протягом 60 хв. Якщо перша інфузія переноситься добре, усі наступні інфузії можна проводити протягом 30 хв.