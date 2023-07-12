Алемтузумаб - це гуманізуване IgG1 каппа моноклональне антитіло до глікопротеїну CD52 з молекулярною масою 21–28 кДа. Алемтузумаб це людський IgG1 (варіабельні і константні ділянки каппа ланцюга) з ділянками, що визначають компліментарність, отриманими від моноклональних антитіл миші (щура). Молекулярна маса антитіла складає приблизно 150 кДа.

Алемтузумаб зв’язується з глікопротеїнами CD52, які є у великих кількостях на поверхні В- і Т-лімфоцитів, і в більш низьких кількостях — на поверхні клітин-кілерів, моноцитів і макрофагів. Дія алемтузумаб реалізується шляхом антитіло-залежного цитолізу і комплемент-опосередкованого лізису, які розвиваються після зв’язування алемтузумаб з В- і Т-лімфоцитами.

Механізм дії алемтузумаб при розсіяному склерозі до кінця не вивчений, але, імовірно, пов’язаний з імуномодулюючим ефектом після виснаження популяції лімфоцитів і їх подальшої репопуляціі, включаючи:

• зміну кількості, процентного співвідношення і властивостей деяких підтипів лімфоцитів,

• збільшення рівня регуляторних Т-лімфоцитів,

• збільшення рівня В- і Т-лімфоцитів пам’яті,

• транзиторне вплив на вроджену імунну систему (наприклад, на нейтрофіли, макрофаги і природні клітини-кілери).

Зниження кількості циркулюючих В- і Т-лімфоцитів і їх подальша репопуляціі зменшує ймовірність розвитку рецидиву і в кінцевому рахунку, уповільнює прогресування захворювання.

Концентрація препарату в плазмі крові в межах 1-го курсу лікування зростала після введення кожної наступної дози, а C max досягалася після останньої інфузії. Введення препарату в дозі 12 мг на добу дозволяло досягти значення C max — 3014 нг/мл, на 5-ту добу початкового курсу лікування та 2276 нг/мл — на 3 добу 2-го курсу лікування. Т ½ — 4-5 днів.