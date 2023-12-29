застосовують внутрішньо за 1 год до їжі або через 4 год після їжі; дорослим - по 250-500 мг 2-3 р/добу; добова доза - 500-1500 мг; в окремих випадках, при необхідності підвищення терапевтичного ефекту, добову дозу для дорослих збільшують до 3000 мг; курс лікування - 3-5 тижнів, при необхідності курс лікування повторюють через місяць; у дітей старше 5 років добова доза - 10-20 мг/кг маси тіла; зазначену добову дозу розділяють на 2-3 прийоми.