КИСЛОТА ПАРА-АМІНОСАЛІЦИЛОВА* (ACIDUM PARA-AMINOSALICYLICUM*) Діюча речовина
має бактеріостатичну активність до МБТ, його комбінують з іншими ПТП (ізоніазид та інші препарати гідразиду ізонікотинової кислоти, циклосерин, канаміцин); комбінована терапія затримує розвиток звикання до препаратів та посилює дію ПТП; туберкулостатичний ефект обумовлений його конкурентними взаємовідносинами з параамінобензойною і пантотеновою кислотами і біотином, які є факторами росту мікобактерій; у великих дозах препарат виявляє антитиреоїдальну дію.
у складі комплексної терапії активних прогресуючих форм туберкульозу, головним чином хронічного фіброзно-кавернозного туберкульозу легень; у комбінації з іншими ПТП для лікування туберкульозу з множинною лікарською резистентністю (MDR-TB) та туберкульозу з широкою лікарською резистентністю (XDR-TB) або у разі, коли лікування ізоніазидом та рифампіцином неможливе через резистентність або непереносимість. Пацієнтам з пітвердженою або очікуваною лікарською резистентністю препарат слід додавати до режиму лікування у комбінації принаймні з одним, бажано з двома, іншими препаратами з підтвердженою або очікуваною активністю до МБТ.
р-н натрію аміносаліцилату вводити в/в крап., починаючи з 15 кр./хв., при відсутності місцевих та загальних р-цій протягом 3 хв швидкість введення збільшити до 40-60 кр/хв; при першому вливанні вводити 200 мл 3% р-ну; дорослим при відсутності побічних р-цій дозу збільшити до 400 мл/добу і вводити 5-6 р/тиждень або ч/з день почергово з p/os прийомом; курс лікування 1-2 міс., іноді більше; дітям призначати з розрахунку 0,2 г/кг (6,5 мл 3% р-ну на 1 кг маси тіла дитини); дітям віком до 4 років призначати тільки при наявності резистентності мікобактерій до ПТП; добова доза дітям - 200-300 мл; гранули 60%: по 1 саше (9,2 г гранул) 2 р/добу; дітям призначають з розрахунку 345 мг/кг/добу, поділивши добову дозу на 2 рівні прийоми, дозування еквівалентне 150 мг/кг/добу аміносаліцилової кислоти, МДД для дітей не повинна перевищувати дозування для дорослих, а саме: 9,2 г гранул 2 р/добу; через вміст натрію препарт слід застосовувати з особливою обережністю дітям до 1 року, особливо до 6 місяців; порошок для p/os р-ну: дорослим по 8-12 г/добу, денну дозу розділити на 2-3 прийоми; пацієнтам з масою тіла менше 50 кг, як і у разі поганої переносимості, дозу знижують до 4-8 г/добу; дітям по 200-300 мг/кг/добу, дозу ділять на 2-4 прийоми; МДД 12 г; при нирковій недостатності (кліренс креатиніну <30 мл/хв) - 8 г у 2 прийоми; гранули, табл.: дітям з масою тіла 10 кг-40 кг призначати препарат з розрахунку 200 мг/кг/добу, дозу розподіляти на 3-4 прийоми; дітям з масою тіла більше 40 кг та дорослим - 5 г 2 р/добу; при поганій переносимості дозу слід зменшити; термін лікування залежить від характеру і перебігу захворювання, мінімальний курс лікування - 3-5 місяців; при необхідності курс можна подовжити.
в/в введення протипоказане при підвищеній чутливості до препарату або до допоміжних речовин, тяжкій печінковій недостатності, гепатиті, цирозі печінки, тяжкій нирковій недостатності, виражена патологія нирок (нефрит), амілоїдоз, вираженій гіпертрофії міокарду лівого шлуночка, декомпенсованій СН, виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки, мікседемі, амілоїдозі, тяжкому атеросклерозі, тромбофлебітах, порушенні згортання крові.
погіршення або втрата апетиту, нудота, блювання, біль у животі, понос або запор; кропивниця, пурпура, енантема, пропасниця, біль в суглобах, астматичні явища, еозинофілія; біль та збільшення розміру печінки; вказані явища, як правило, зникають при зменшенні дози або короткочасному припиненні введення препарату, вони менше виражені при правильному триразовому регулярному харчуванні; можлива поява гематом та флебітів.