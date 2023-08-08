р-н натрію аміносаліцилату вводити в/в крап., починаючи з 15 кр./хв., при відсутності місцевих та загальних р-цій протягом 3 хв швидкість введення збільшити до 40-60 кр/хв; при першому вливанні вводити 200 мл 3% р-ну; дорослим при відсутності побічних р-цій дозу збільшити до 400 мл/добу і вводити 5-6 р/тиждень або ч/з день почергово з p/os прийомом; курс лікування 1-2 міс., іноді більше; дітям призначати з розрахунку 0,2 г/кг (6,5 мл 3% р-ну на 1 кг маси тіла дитини); дітям віком до 4 років призначати тільки при наявності резистентності мікобактерій до ПТП; добова доза дітям - 200-300 мл; гранули 60%: по 1 саше (9,2 г гранул) 2 р/добу; дітям призначають з розрахунку 345 мг/кг/добу, поділивши добову дозу на 2 рівні прийоми, дозування еквівалентне 150 мг/кг/добу аміносаліцилової кислоти, МДД для дітей не повинна перевищувати дозування для дорослих, а саме: 9,2 г гранул 2 р/добу; через вміст натрію препарт слід застосовувати з особливою обережністю дітям до 1 року, особливо до 6 місяців; порошок для p/os р-ну: дорослим по 8-12 г/добу, денну дозу розділити на 2-3 прийоми; пацієнтам з масою тіла менше 50 кг, як і у разі поганої переносимості, дозу знижують до 4-8 г/добу; дітям по 200-300 мг/кг/добу, дозу ділять на 2-4 прийоми; МДД 12 г; при нирковій недостатності (кліренс креатиніну <30 мл/хв) - 8 г у 2 прийоми; гранули, табл.: дітям з масою тіла 10 кг-40 кг призначати препарат з розрахунку 200 мг/кг/добу, дозу розподіляти на 3-4 прийоми; дітям з масою тіла більше 40 кг та дорослим - 5 г 2 р/добу; при поганій переносимості дозу слід зменшити; термін лікування залежить від характеру і перебігу захворювання, мінімальний курс лікування - 3-5 місяців; при необхідності курс можна подовжити.