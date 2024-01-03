ГАДОТЕРОВА КИСЛОТА (ACIDUM GADOTERICUM) Діюча речовина
гадотерова кислота має парамагнітні властивості, які підсилюють контрастування при МРТ. Гадотерова кислота не має специфічної фармакодинамічної активності і є біологічно високоінертною.
Після в/в ін’єкції гадотерова кислота поширюється в позаклітинних рідинах організму і не зв’язується з альбуміном плазми крові.
Т½ — 90 хв. При нирковій недостатності плазмовий кліренс сповільнюється.
дорослі.
Контрастне посилення при МРТ.
МРТ головного та спинного мозку (виявлення пухлин мозку, хребта, навколишніх тканин, пролапсов міжхребцевих дисків, інфекційних захворювань).
МРТ усього тіла, включаючи візуалізацію патології нирок, серця, матки, яєчників, органів грудної та черевної порожнини, кістково-суглобової патології.
Ангіографія.
Діти (0-18 років)
Контрастне посилення при МРТ.
МРТ головного та спинного мозку: виявлення пухлин мозку, хребта, навколишніх тканин, пролапсов міжхребцевих дисків, інфекційних захворювань.
МРТ усього тіла, включаючи візуалізацію патології нирок, серця, матки, яєчників, органів грудної та черевної порожнини, кістково-суглобової патології.
дорослі, включаючи осіб похилого віку
МРТ головного та спинного мозку. У більшості випадків рекомендована доза становить 0,1 ммоль/кг, тобто 0,2 мл/кг.
При збереженні клінічного підозри на наявність ураження, незважаючи на нормальні результати МРТ обстеження, наступна ін’єкція 0,2 ммоль/кг, тобто 0,4 мл/кг, протягом 30 хв може полегшити візуалізацію пухлини і допомогти у виборі методів лікування.
МРТ всього тіла і ангіографія
Рекомендовано введення 0,1 ммоль/кг, тобто 0,2 мл/кг, для забезпечення достатнього діагностично належного контрастування.
Ангіографія: у виняткових випадках (напр, неможливість отримати зображення належної якості великої судинної ділянки) може бути виправданим введення другої послідовної ін’єкції 0,1 ммоль/кг, тобто 0,2 мл/кг. Однак, якщо перед початком ангіографії окремих ділянок (як артерії ніг або легень) передбачається застосування 2 послідовних доз, можливе застосування 0,05 ммоль/кг, тобто 0,1 мл/кг, препарату в кожній дозі, в залежності від доступного обладнання для обробки зображень.
гіперчутливість до гадотеровой кислоті, меглюмін або до будь-якого лікарського засобу, що містить гадоліній.
гіперчутливість, анафілактична реакція, анафілактоїдна реакція, тривога, ажитація, головний біль, дісгезія, запаморочення, сонливість, парестезія, набряк повік, кон’юнктивіт, гіперемія очей, тахікардія, зупинка серця, аритмія, гіпотензія, гіпертензія, кропив’янка, свербіж, гіпергідроз, блювота, діарея, еритема, ангіоневротичний набряк, екзема, судоми м’язів, м’язова слабкість, біль у спині, відчуття жару, відчуття холоду, шум у вухах, біль у вухах, гострий некроз канальців, гостра ниркова недостатність.
взаємодії з іншими лікарськими засобами не спостерігалося. Належне дослідження взаємодії між препаратами не проводилося.
Супутні лікарські засоби, які потрібно брати до уваги. Блокатори β-адренорецепторів, вазоактивні речовини, інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту, антагоністи рецепторів ангіотензину II — ці лікарські засоби знижують ефективність механізму серцево-судинної компенсації при порушеннях артеріального тиску. Перед введенням з’єднань гадолінію необхідно інформувати лікаря-рентгенолога про те, що пацієнт приймає перераховані препарати, а обладнання для реанімаційних заходів слід підготувати заздалегідь.
гадотерова кислота може бути видалена шляхом гемодіалізу. Однак немає жодних доказів того, що гемодіаліз доцільний для профілактики нефрогенного системного фіброзу (НСФ).