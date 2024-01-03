дорослі, включаючи осіб похилого віку

МРТ головного та спинного мозку. У більшості випадків рекомендована доза становить 0,1 ммоль/кг, тобто 0,2 мл/кг.

При збереженні клінічного підозри на наявність ураження, незважаючи на нормальні результати МРТ обстеження, наступна ін’єкція 0,2 ммоль/кг, тобто 0,4 мл/кг, протягом 30 хв може полегшити візуалізацію пухлини і допомогти у виборі методів лікування.

МРТ всього тіла і ангіографія

Рекомендовано введення 0,1 ммоль/кг, тобто 0,2 мл/кг, для забезпечення достатнього діагностично належного контрастування.

Ангіографія: у виняткових випадках (напр, неможливість отримати зображення належної якості великої судинної ділянки) може бути виправданим введення другої послідовної ін’єкції 0,1 ммоль/кг, тобто 0,2 мл/кг. Однак, якщо перед початком ангіографії окремих ділянок (як артерії ніг або легень) передбачається застосування 2 послідовних доз, можливе застосування 0,05 ммоль/кг, тобто 0,1 мл/кг, препарату в кожній дозі, в залежності від доступного обладнання для обробки зображень.