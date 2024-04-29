Армодафінил — це (R) та (S)–енантіомер модафінилу, який є сумішшю 1:1 (R)- та (S)-енантіомер. Армодафінил — це непрямий агоніст дофамінових рецепторів. Армодафінил, зв’язується з транспортером дофаміну і пригнічує зворотне захоплення дофаміну. Механізм, завдяки якому армодафінил підтримує стан неспання, невідомий. Фармакологічні властивості армодафінилу аналогічні властивостям модафінилу.

Крім ефекту неспання і підвищення локомоторної активності у тварин, армодафінил може надавати психоактивну дію і викликати стан ейфорії, зміни настрою, почуттів, мислення і емоцій, які характерні для інших стимуляторів ЦНС у людини.

Після одноразового і багаторазового перорального застосування армодафінил демонструє незалежну від часу лінійну кінетику.

Армодафінил швидко всмоктується після перорального застосування. Абсолютна біодоступність не визначається.

Обсяг розподілу — ≈42 л.

Армодафінил піддається гидролітичному дезамінуванню, S-окисленню і гідроксилюванню ароматичного кільця з наступною кон’югацією гідроксильованих з’єднань з глюкуроновою кислотою.

T ½ ≈15 ч.