має виражену і тривалу антиаритмічну дію; пригнічує швидкість наростання фронту потенціалу дії, не змінює потенціал спокою; впливає переважно на натрієві канали (як на зовнішній, так і на внутрішній поверхні клітинної мембрани), зменшує амплітуду і уповільнює процеси інактивації і реактивації швидкого натрієвого струму; блокує вхід іонів кальцію по повільних каналах; подовжує тривалість рефрактерних періодів передсердь і AV вузла; уповільнює швидкість наростання потенціалу дії в передсердних і шлуночкових волокнах, волокнах Пуркіньє і додаткових шляхах проведення збудження по AV вузлу і пучку Кента; пригнічує синоатріальне проведення, особливо при с-мі ССВ, поширює комплекс QRS електрокардіограми; має негативну інотропну дію, виявляє місцевоанестезуючу і спазмолітичну активність; не змінює ЧСС при короткочасному прийманні і зменшує при тривалому застосуванні.