Київ
Активні речовини на літеру “192”
ALIROCUMABUM (АЛІРОКУМАБ)
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Пралуент
Розчин для ін'єкцій 75 мг шприц-ручка №1
Sanofi-Aventis Group
Немає в наявності
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Пралуент
Розчин для ін'єкцій 150 мг шприц-ручка №1
Sanofi-Aventis Group
Немає в наявності
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Пралуент
Розчин для ін'єкцій 150 мг шприц-ручка №2
Sanofi-Aventis Group
Немає в наявності
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Пралуент
Розчин для ін'єкцій 75 мг шприц-ручка №2
Sanofi-Aventis Group
Немає в наявності
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Пралуент
Розчин для ін'єкцій 75 мг шприц №1
Санофі
Немає в наявності
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Пралуент
Розчин для ін'єкцій 75 мг шприц №2
Санофі
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Пралуент
Розчин для ін'єкцій 150 мг шприц №1
Санофі
Немає в наявності
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Пралуент
Розчин для ін'єкцій 150 мг шприц №2
Санофі
Немає в наявності
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Дозування
75 мг
150 мг
Пакування
шприц
шприц-ручка
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