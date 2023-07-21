апиксабан є потужним зворотним прямим і високоселективним інгібітором активної ділянки фактора Ха, призначеним для перорального прийому. Для реалізації антитромботичної дії йому не потрібна наявність антитромбіну III. Апиксабан пригнічує вільний і пов’язаний з тромбом фактор Ха, а також пригнічує активність протромбінази. Безпосередньо апиксабан не впливає на агрегацію тромбоцитів, але опосередковано пригнічує процес агрегації тромбоцитів, який індукований тромбіном. За рахунок придушення фактора Ха апіксабан перешкоджає утворенню тромбіну і формування тромбу. Доклінічні дослідження апіксабан на тваринах показали ефективність антитромботичної дії препарату для профілактики артеріального і венозного тромбозу в дозах, що не порушують процесів гемостазу.

Апиксабан пригнічує фактор Xa. В результаті пригнічення фактора Xa апиксабан подовжує протромбіновий час (ПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ) і активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ). Зміни цих показників крові при застосуванні терапевтичних доз незначні і надзвичайно варіативні, тому для оцінки фармакодинаміки апиксабану використання цих показників не рекомендується.

Апиксабан також проявляє активність щодо пригнічення фактора Xa, яке підтверджується зниженням ферментативної активності фактора Xa за результатами різних комерційних наборів для визначення пригнічення активності фактора Xa, хоча конкретні результати для різних наборів відрізнялися. Активність щодо пригнічення фактора Xa пов’язана з концентрацією апиксабану в плазмі крові. Цей взаємозв’язок має майже лінійний характер, і максимальна активність щодо пригнічення фактора Xa спостерігається під час досягнення пікових концентрацій апиксабану в плазмі крові. Взаємозв’язок між концентрацією апиксабану в плазмі крові і активністю щодо пригнічення фактора Xa має майже лінійний характер в широкому діапазоні доз апиксабану.