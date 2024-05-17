Активні речовини — “А”АНТИТРОМБІН III (ANTITHROMBINUM III) АНТИТРОМБІН III (ANTITHROMBINUM III) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 1 препарат Плитка Список Атенатив 500 МО Порошок для розчину для інфузій, 500 мо, флакон, з розчинником у флаконах по 10 мл, з розч. у фл. 10мл, № 1 Октафарма В 2 аптеках від 8974,36 грн Ціни в аптеках Форма випуску Форма выпуска: р-р для инъекций, порошок для р-ра для инфузий. Препарати, які містять АНТИТРОМБІН III Форма випуску