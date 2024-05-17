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Активні речовини — “А”АНТИТРОМБІН III (ANTITHROMBINUM III)

АНТИТРОМБІН III (ANTITHROMBINUM III) Діюча речовина

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Знайдено: 1 препарат
Атенатив 500 МО порошок для розчину для інфузій, 500 мо, флакон, з розчинником у флаконах по 10 мл, з розч. у фл. 10мл, № 1; Октафарма
Атенатив 500 МО Порошок для розчину для інфузій, 500 мо, флакон, з розчинником у флаконах по 10 мл, з розч. у фл. 10мл, № 1 Октафарма
В 2 аптеках
від 8974,36 грн
Ціни в аптеках
Форма выпуска: р-р для инъекций, порошок для р-ра для инфузий.