середня добова доза для в/в введення дітям і дорослим під час монотерапії 200 МО/1 кг маси тіла або 6000 МО/1 м2 площі поверхні тіла, дозу можна збільшити до 1000 МО/кг маси тіла або більше, залежно від індивідуальної клінічної реакції; застосовувалися вищі одноразові дози (1500 МО/кг маси тіла або 45000 МО/м2 площі поверхні тіла і вище), особливо у схемах не щоденного, а циклічного введення (наприклад, 2 р/тиждень), у цьому інтервалі доз призначається тільки в/в введення; середній інтервал дози для в/м введення 100-400 МО/1 кг маси тіла/добу або 3000 - 12000 МО/1 м2 площі поверхні тіла на добу; не більше 5000 МО у 2 мл можна вводити в одне місце ін’єкції; якщо необхідно ввести понад 5000 МО у вигляді одноразової дози, слід вибрати кілька місць ін’єкції.