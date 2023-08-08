АЦЕНОКУМАРОЛ (ACENOCOUMAROLUM)

гіперчутливість до будь-якого з компонентів препарату або інших похідних кумарину; відсутність безперервного контролю лікування (відсутність співпраці пацієнта ч/з психоз, деменцію, алкоголізм або відсутність лабораторного контролю); пацієнти з високим ризиком кровотечі; пацієнти, стан яких пов’язаний з вродженим або набутим геморагічним діатезом чи пацієнти, у яких в анамнезі присутні дані, що свідчать про його наявність; цереброваскулярна кровотеча; виразка, що кровоточить; дивертикуліт; значна кровотеча у ділянці ШКТ, органів сечостатевої та дихальної систем; тяжка неконтрольована та злоякісна АГ; тяжка НН та ПН; тяжка політравма; перикардит, перикардіальний випіт, аневризма; підгострий бактеріальний ендокардит; злоякісний перитоніт/плеврит; пацієнти з кишковою трубкою, дивертикулітом, виснаженням, мальабсорбцією; провідникова анестезія (спінальна, нейроаксіальна); операції (окрім випадку, якщо операція чи інвазивне втручання абсолютно показані у пацієнтів, які приймають аценокумарол); наявні або планові операції на ЦНС або на оці; травматичні оперативні втручання; випадки підвищеної фібринолітичної активності внаслідок операцій на легенях, простаті чи матці; очікуваний аборт, еклампсія/прееклампсія; діагностична пункція, біопсія (поперекова, печінкова); некроз шкіри, пов’язаний із застосуванням антагоністів вітаміну К; поліартрит.