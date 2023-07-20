НІКОТИНОВА КИСЛОТА (ACIDUM NICOTINICUM) Діюча речовина
судинорозширювальна, гіполіпідемічна і гіпохолестеринемічна дія; нікотинова к-та та її амід є компонентами нікотинамідаденіндинуклеотиду (НАД) і нікотинамідаденіндинуклеотидфосфату (НАДФ), які здійснюють перенесення водню в окисно-відновних реакціях, та перенесення фосфату; нормалізує вміст ліпопротеїнів і тригліцеридів у крові: знижує рівень тригліцеридів, загального холестерину, ліпопротеїнів низької щільності, підвищує вміст ліпопротеїнів високої щільності; виявляє антиатерогенний ефект; пригнічує ліполіз у жировій тканині, знижує швидкість синтезу ліпопротеїнів дуже низької щільності; є специфічним протипелагричним засобом; чинить судинорозширювальну дію (нетривалу), у т. ч. на судини головного мозку, поліпшує мікроциркуляцію, підвищує фібринолітичну активність крові і зменшує агрегацію тромбоцитів (зменшує утворення тромбоксану А2); проявляє дезінтоксикаційні властивості, посилюючи дезінтоксикаційні функції печінки і нирок.
пелагра (авітаміноз вітаміну PP); ішемічні порушення мозкового кровообігу; спазм судин кінцівок (облітеруючий ендартеріїт, хвороба Рейно); спазм судин нирок; спазми судин головного мозку; рани, виразки, що тривалий час не загоюються; ускладнення ЦД (діабетична полінейропатія, мікроангіопатія); захворювання печінки (г. та хр. гепатити); неврит лицьового нерва; інтоксикації різного генезу (у т. ч. професійні, медикаментозні, алкогольні); гіпоацидний гастрит, ентероколіт, коліт; атеросклероз (табл.); лікування професійних та випадкових отруєнь, у тому числі похідними аніліну, барбітуратами, протитуберкульозними засобами, сульфаніламідами.
дорослим і дітям віком від 15 років в/в (повільно), в/м і п/ш; при пелагрі: в/в або в/м по 10 мг (1 мл) 1-2 р/добу; курс лікування - 10-15 днів; ішемічні порушення мозкового кровообігу: в/в (повільно) 10 мг (1 мл); інші показання: п/ш або в/м по 10 мг (1 мл) 1 р/день протягом 10-15 днів; вищі дози при в/в введенні: разова - 100 мг (10 мл), добова - 300 мг (30 мл); внутрішньо: при пелагрі дорослим по 100 мг 2-4 р/добу протягом 15-20 днів; дітям з 12 років - по 50 мг 2-3 р/добу; при інших захворюваннях дорослим по 50 мг (до 100 мг) 1-2 р/добу, дітям з 12 років - по 25 мг (таблетка має розподільчий штрих) 2 р/добу; вищі дози для дорослих: разова - 100 мг, добова - 500 мг; вищі дози для дітей: разова - 50 мг, добова - 200 мг; при атеросклерозі (при відсутності побічних ефектів) разову дозу можна поступово збільшити до 500 мг - 1 г, а добову - до 2-3 г.
гіперчутливість до компонентів препарату; виразкова хвороба шлунка та ДПК (у стадії загострення), подагра, гіперурикемія, тяжка печінкова недостатність (у т. ч. цироз, активний гепатит), тяжкі форми АГ та атеросклерозу (в/в введення), декомпенсований| ЦД, сечокам’яна хвороба, нещодавній ІМ, раптове зниження периферичного судинного опору в анамнезі.
відчуття припливів, що може супроводжуватись задишкою, тахікардією, серцебиттям, потінням, ознобом, набряками, відчуттям поколювання і печіння; при швидкому в/в введенні - значне зниження АТ, ортостатична гіпотензія, колапс; головний біль, запаморочення, парестезії; болючість у місці п/ш і в/м ін’єкцій; АР (у т. ч. висипання, виснажливий свербіж, кропив’янка), сухість шкіри і слизової оболонки очей, набряк сітківки очей, у хворих ІХС - аритмії, акантоз (ці симптоми зникають після відміни препарату; при тривалому застосуванні у високих дозах: гіперпігментація, судоми, діарея, нудота, блювання, анорексія, загострення виразки шлунка, амбліопія, жовтяниця, гіперурикемія, жирова дистрофія печінки, підвищення рівнів глюкози (зниження толерантності), сечової кислоти, АаАТ, ЛДГ і ЛФ у крові, гіпофосфатемія, зниження кількості тромбоцитів, подовження протромбінового часу, безсоння, міалгія, зниження АТ, риніт, затуманення зору, набряк повік, міопатія, ексфоліативний дерматит. Повідомлялося про випадки рабдоміолізу при застосуванні нікотинової кислоти з ловастатином.