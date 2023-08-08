ПІПЕМІДОВА КИСЛОТА (ACIDUM PIPEMIDICUM) Діюча речовина
уроантисептик хінолонового ряду з широким спектром антибактеріальної дії; чинить бактеріостатичну і бактерицидну дію; інгібує бактеріальну ДНК-топоізомеразу II (ДНК-гіразу), яка бере участь у реплікації, транскрипції, репарації бактеріальної ДНК, призводить до руйнування бактеріальної ДНК; діє на Гр (-) бактерії; ефективна проти ентеробактерій, має бактерицидну активність проти більшості видів Proteus spр. (Proteus mirabilis), Escherichia coli, Citrobacter spр., Haemophilus influenzae, Morganella morganii і Serratia spр.; помірно ефективна проти Klebsiella spр., Alcaligenes spр., Acinetobacter spр. і Providencia stuartii; неактивна проти Pseudomonas spp., Chlamydia trachomatis, Mycobacterium marinum і проти Гр (+) бактерій.
г. та хр. інфекції сечовивідних шляхів у стадії загострення, спричинені бактеріями, чутливими до піпемідової кислоти (пієлонефрит, уретрит, цистит, простатит, пієліт).
застосовуюється р/оs, ректально, вагінально; дорослим рекомендована р/оs доза - 400 мг 2 р/добу, тривалість лікування - 10 діб; лікування неускладненого циститу у жінок - 3 дні; ректально або вагінально: по 200 мг 2 р/добу протягом 10 днів; при необхідності добову дозу збільшують до 600 мг (по 1 супозиторію 3 р/добу).
підвищена чутливості до піпемідової кислоти, хінолонів або до будь-якого іншого інгредієнта ЛЗ; епілепсія або на інші неврологічні захворювання зі зниженим судомним порогом; дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, пацієнти з порфірією, тяжкими порушеннями функції нирок (кліренс креатиніну <10 мл/хв) і печінки; цироз печінки.
еозинофілія, оборотна тромбоцитопенія, гемолітична анемія; збудження, депресія, сплутаність свідомості, галюцинації; тремор, порушення сну, сенсорні порушення, запаморочення, головний біль, судоми; порушення зору; вертиго; анорексія, біль в епігастральній ділянці, печія, нудота, блювання, метеоризм, абдомінальний біль, діарея або запор, псевдомембранозний коліт; р-ції гіперчутливості (висипи на шкірі, слабкий свербіж, фотосенсибілізація, с-м Стівенса-Джонсона); оборотні шкірні реакції; анафілактичні реакції, ангіоневротичний набряк; г. артропатія, тендиніт; слабкість, розвиток резистентності, суперінфекція.