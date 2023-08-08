уроантисептик хінолонового ряду з широким спектром антибактеріальної дії; чинить бактеріостатичну і бактерицидну дію; інгібує бактеріальну ДНК-топоізомеразу II (ДНК-гіразу), яка бере участь у реплікації, транскрипції, репарації бактеріальної ДНК, призводить до руйнування бактеріальної ДНК; діє на Гр (-) бактерії; ефективна проти ентеробактерій, має бактерицидну активність проти більшості видів Proteus spр. (Proteus mirabilis), Escherichia coli, Citrobacter spр., Haemophilus influenzae, Morganella morganii і Serratia spр.; помірно ефективна проти Klebsiella spр., Alcaligenes spр., Acinetobacter spр. і Providencia stuartii; неактивна проти Pseudomonas spp., Chlamydia trachomatis, Mycobacterium marinum і проти Гр (+) бактерій.