бактеріостатична або бактерицидна дія; а/б, що утворюється у процесі росту Fusidium coccineum, порушує синтез білка мікробної клітини; справляє потужну антибактеріальну дію на широке коло грам(+) м/о - Staph. spp., Str. spp., Corynebacterium minutissimum та Propionibacterium acnes, в т.ч. на стафілококи, стійкі до дії пеніциліну, стрептоміцину, левоміцетину, еритроміцину та інших а/б; має властивість діяти через інтактну шкіру; при місцевому застосуванні системна абсорбція незначна.