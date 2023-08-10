ФУЗИДОВА КИСЛОТА (ACIDUM FUSIDICUM) Діюча речовина
бактеріостатична або бактерицидна дія; а/б, що утворюється у процесі росту Fusidium coccineum, порушує синтез білка мікробної клітини; справляє потужну антибактеріальну дію на широке коло грам(+) м/о - Staph. spp., Str. spp., Corynebacterium minutissimum та Propionibacterium acnes, в т.ч. на стафілококи, стійкі до дії пеніциліну, стрептоміцину, левоміцетину, еритроміцину та інших а/б; має властивість діяти через інтактну шкіру; при місцевому застосуванні системна абсорбція незначна.
як монотерапія або в комбінації із системною терапією, для лікування первинних або вторинних інфекцій шкіри та м’яких тканин, спричинених чутливими штамами мікроорганізмів (Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. та Corynebacterium minutissimum), у тому числі: імпетиго, фолікуліт, пароніхії, сикоз шкіри у ділянці бороди, еритразма, вугрові висипання, інфіковані рани та опіки, інфікований контактний дерматит, інфікований екземоподібний дерматит.
дорослим та дітям старше 1 міс: наносити тонким шаром на уражені ділянки шкіри після видалення некротичних мас 2 - 3 р/добу протягом 7 діб; можна застосовувати мазь/крем/гель під пов’язку - у даному випадку можна застосовувати рідше (1-2 р/добу); лікування вугрів необхідно проводити протягом більш тривалого часу - до 14 діб.
гіперчутливість до фузидієвої кислоти або до інших компонентів препарату, інфекції шкіри та мʼяких тканин, нечутливі до препарату (Pseudomonas aeruginosa).
свербіж, легке печіння, відчуття поколювання, дерматит, включаючи контактний та екзематозний, шкірні висипання, еритема, біль у місці нанесення, реакції у місці нанесення, реакції підвищеної чутливості (подразнення шкіри, печіння, конʼюнктивіт, переорбітальний набряк, ангіоневротичний набряк, кропив’янка).