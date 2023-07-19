активне похідне хіназоліну; вибірково діє на α1-адренорецептори в передміхуровій залозі, на дні сечового міхура та в передміхуровій частині сечовипускального каналу; активація α1-адренорецепторів стимулює скорочення гладкої мускулатури, підвищуючи тонус простати, оболонки простати, передміхурової частини сечовивідного каналу і дна сечового міхура, що призводить до закупорки відтоку із сечового міхура та вторинної нестабільності сечового міхура; α-блокада послабляє інтравезикальну непрохідність шляхом прямої дії на гладку мускулатуру передміхурової залози; знижує тиск у сечовивідному каналі і зменшує опір відтоку сечі в ході сечовипускання; пригнічує гіпертонічну р-цію уретри раніше, ніж судинної мускулатури; поліпшує параметри виділення, знижуючи тонус уретри та опірність відтоку із сечового міхура, полегшує випорожнення міхура.