АЛФУЗОЗИН (ALFUZOSINUM) Діюча речовина
активне похідне хіназоліну; вибірково діє на α1-адренорецептори в передміхуровій залозі, на дні сечового міхура та в передміхуровій частині сечовипускального каналу; активація α1-адренорецепторів стимулює скорочення гладкої мускулатури, підвищуючи тонус простати, оболонки простати, передміхурової частини сечовивідного каналу і дна сечового міхура, що призводить до закупорки відтоку із сечового міхура та вторинної нестабільності сечового міхура; α-блокада послабляє інтравезикальну непрохідність шляхом прямої дії на гладку мускулатуру передміхурової залози; знижує тиск у сечовивідному каналі і зменшує опір відтоку сечі в ході сечовипускання; пригнічує гіпертонічну р-цію уретри раніше, ніж судинної мускулатури; поліпшує параметри виділення, знижуючи тонус уретри та опірність відтоку із сечового міхура, полегшує випорожнення міхура.
симптоматичне лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози.
внутрішньо р/оs; рекомендована доза - 10 мг 1 р/добу. Винятково чоловікам!
підвищена чутливість до альфузозину та/або до інших компонентів ЛЗ; ортостатична гіпотензія; комбінація з іншими α-блокаторами; ПН; ХНН (КлКр<30 мл/хв).
непритомність/запаморочення, головний біль, вертиго, нездужання, сонливість; тахікардія, прискорене серцебиття, артеріальна гіпотензія (постуральна), синкопе, виникнення, погіршення або рецидив стенокардії у пацієнтів з попередньо існуючою хворобою коронарних артерій; нудота, біль у животі, діарея, сухість у роті; висип, свербіж, кропив’янка, ангіоневротичний набряк, астенія, припливи крові, набряк, біль у грудях, пріапізм.