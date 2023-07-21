зовнішньо; трофічні виразки і опіки - наносять безпосередньо на ушкоджену поверхню і накладають стерильну пов’язку або мазь накладають на пов’язку, а потім її - на рану; дорослим 1-2 р/добу; тривалість курсу лікування - від 3 днів до 1 міс.