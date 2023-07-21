ЕТОНІЙ* (AETHONIUM*) Діюча речовина
чинить бактеріостатичну та бактерицидну дію, зумовлену порушенням процесів синтезу клітинної оболонки стрептококів, стафілококів; легка місцевоанестезуюча і ранозагоювальна дія; сприяє регенерації пошкоджених тканин; детоксикуюча дія щодо стафілококового токсину.
трофічні виразки шкіри, тріщини сосків, прямої кишки та промежини, вагініт, опіки (термічні, хімічні, променеві та слизових оболонок), рентгенівські дерматити.
зовнішньо; трофічні виразки і опіки - наносять безпосередньо на ушкоджену поверхню і накладають стерильну пов’язку або мазь накладають на пов’язку, а потім її - на рану; дорослим 1-2 р/добу; тривалість курсу лікування - від 3 днів до 1 міс.
підвищена індивідуальна чутливість до препарату (алергічний дерматит, екзема); АР на компоненти препарату, гнійні і гангренозні форми пульпітів.
гіперемія шкіри, свербіж, АР.