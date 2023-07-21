Всі аптеки України
Активні речовини — “Е”ЕТОНІЙ* (AETHONIUM*)

ЕТОНІЙ* (AETHONIUM*) Діюча речовина

Сортування:
Знайдено: 2 препарати
Етоній мазь, 1 %, банка, 15 г, № 1; Лубнифарм
Етоній Мазь, 1 %, банка, 15 г, № 1 Лубнифарм
В 608 аптеках
від 74,21 грн
Ціни в аптеках
Етоній мазь, 1 %, туба, 15 г, № 1; Лубнифарм
Етоній Мазь, 1 %, туба, 15 г, № 1 Лубнифарм
В 523 аптеках
від 70,40 грн
Ціни в аптеках

чинить бактеріостатичну та бактерицидну дію, зумовлену порушенням процесів синтезу клітинної оболонки стрептококів, стафілококів; легка місцевоанестезуюча і ранозагоювальна дія; сприяє регенерації пошкоджених тканин; детоксикуюча дія щодо стафілококового токсину.

трофічні виразки шкіри, тріщини сосків, прямої кишки та промежини, вагініт, опіки (термічні, хімічні, променеві та слизових оболонок), рентгенівські дерматити.

зовнішньо; трофічні виразки і опіки - наносять безпосередньо на ушкоджену поверхню і накладають стерильну пов’язку або мазь накладають на пов’язку, а потім її - на рану; дорослим 1-2 р/добу; тривалість курсу лікування - від 3 днів до 1 міс.

підвищена індивідуальна чутливість до препарату (алергічний дерматит, екзема); АР на компоненти препарату, гнійні і гангренозні форми пульпітів.

гіперемія шкіри, свербіж, АР.