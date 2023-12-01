волога вікова макулодистрофія (ВМД): рекомендована доза 2 мг (50 мікролітрів); лікування розпочинати з 1 ін’єк. 1 р/міс. впродовж перших 3 міс. з подальшим застосуванням 1 ін’єк. 1 р/2 міс; після перших 12 міс. на підставі результатів дослідження ф-ції зору та об’єктивного дослідження інтервал між проведенням ін’єкц. може бути подовжений; набряк макули, що розвинувся внаслідок ТЦВС або ТГЦВС:рекомендована доза 2 мг (50 мікролітрів); після першої ін’єкц. лікування проводити 1 р/міс.; інтервал між застосуванням 2х доз повинен становити щонайменше 1 місБН; діабетичний набряк макули: рекомендована доза 2 мг (50 мікролітрів); лікування розпочинати з 1 ін’єк. 1 р/міc. 5 міс., після чого застосовувати по 1 ін’єк. 1 р/2 міс.; ч/з 12 міс. від початку лікування можна подовжити інтервали між ін’єк., виходячи з показників ф-ції зору та об’єктивного дослідження; графік здійснення моніторінгу стану пацієнта визначає особистий лікар; якщо показники функції зору та результати об’єктивного дослідження свідчать про відсутність користі для пацієнта від продовження лікування, препарат відмінити; міопічна хоріоїдальна неоваскуляризація:рекомендована доза 2 мг;якщо показники ф-ції зору та/або відповідні результати дослідження свідчать, що захворювання зберігається, може бути введена додаткова доза, рецидиви лікуються як нові прояви захворювання; інтервал між введенням 2-х доз повинен становити не менше 1-го міс.