АФЛІБЕРСЕПТ (AFLIBERCEPT) Діюча речовина
афліберсепт є рекомбінантним гібридним білком, що складається із частин позаклітинних доменів 1-го та 2-го рецепторів до судинного ендотеліального фактора росту (Vascular Endothelial Growth Factor - VEGF) людини, злитих з Fc-ділянкою людського IgG1; виробляється клітинами К1 яєчника китайського хом’ячка за технологією рекомбінантної ДНК; діє як розчинний рецептор-пастка, який зв’язує судинний ендотеліальний фактор росту-А (VEGF-А) та плацентарний фактор росту (Placental Growth Factor - PlGF) зі значно вищою спорідненістю, ніж при зв’язуванні з природними рецепторами і, таким чином, може інгібувати зв’язування і активацію цих споріднених VEGF-рецепторів.
неоваскулярна (волога) вікова макулодистрофія (ВМД); порушення зору ч/з набряк макули, що розвинувся внаслідок тромбозу вен сітківки (тромбозу гілки центральної вени сітківки (ТГЦВС) або тромбозу центральної вени сітківки (ТЦВС)); порушення зору внаслідок діабетичного набряку макули (ДНМ), порушень зору внаслідок міопічної хоріоїдальної неоваскуляризації (мХНВ).
волога вікова макулодистрофія (ВМД): рекомендована доза 2 мг (50 мікролітрів); лікування розпочинати з 1 ін’єк. 1 р/міс. впродовж перших 3 міс. з подальшим застосуванням 1 ін’єк. 1 р/2 міс; після перших 12 міс. на підставі результатів дослідження ф-ції зору та об’єктивного дослідження інтервал між проведенням ін’єкц. може бути подовжений; набряк макули, що розвинувся внаслідок ТЦВС або ТГЦВС:рекомендована доза 2 мг (50 мікролітрів); після першої ін’єкц. лікування проводити 1 р/міс.; інтервал між застосуванням 2х доз повинен становити щонайменше 1 місБН; діабетичний набряк макули: рекомендована доза 2 мг (50 мікролітрів); лікування розпочинати з 1 ін’єк. 1 р/міc. 5 міс., після чого застосовувати по 1 ін’єк. 1 р/2 міс.; ч/з 12 міс. від початку лікування можна подовжити інтервали між ін’єк., виходячи з показників ф-ції зору та об’єктивного дослідження; графік здійснення моніторінгу стану пацієнта визначає особистий лікар; якщо показники функції зору та результати об’єктивного дослідження свідчать про відсутність користі для пацієнта від продовження лікування, препарат відмінити; міопічна хоріоїдальна неоваскуляризація:рекомендована доза 2 мг;якщо показники ф-ції зору та/або відповідні результати дослідження свідчать, що захворювання зберігається, може бути введена додаткова доза, рецидиви лікуються як нові прояви захворювання; інтервал між введенням 2-х доз повинен становити не менше 1-го міс.
підвищена чутливість до діючої речовини афліберсепту або до будь-якої з допоміжних речовин; активна або підозрювана окулярна чи периокулярна інфекція; активне т. запалення інтраокулярних структур.
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