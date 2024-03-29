напівсинтетичний ехінокандин, ліпопептид, синтезований при ферментації продуктів Aspergillus nidulans; вибірково пригнічує синтазу 1,3-β-D глюкану - важливого фермента грибкової клітини, що відсутній у клітинах ссавців; це призводить до порушення формування 1,3-β-D-глюкану, основного компонента стінки грибкової клітини; має фунгіцидну активність проти різних видів грибів роду Сandida й активність у ділянках активного росту клітин гіфів гриба Aspergillus fumigatus.