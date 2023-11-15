амтолметину гуацил — НПЗП, неселективний інгібітор ЦОГ, попередник толметину. Має протизапальну, аналгезуючу, жарознижувальну, десенсибілізуючу дію, забезпечує гастропротекторний ефект. Амтолмеин гуацил пригнічує агрегацію тромбоцитів, пригнічує ЦОГ-1 і ЦОГ-2, порушує метаболізм арахідонової кислоти, пригнічує синтез простагландинів, пригнічує ексудативну та проліферативну фази запалення.

Після прийому всередину амтолметину гуацил всмоктується швидким і повним. Активна речовина накопичується в стінках шлунка і кишечнику, де протягом 2 год після прийому підтримується його дуже висока концентрація. C max після прийому внутрішньо досягається через 20-60 хв. Зв’язування з білками плазми крові — 99%. Амтолметину гуацил піддається гідролізу естеразами плазми крові з утворенням 3-х метаболітів: MED5, толметин і гвіакол. T ½ у дорослих — ~ 5 ч. Протягом 24 год препарат практично повністю виводиться з організму в формі глюкуронідів (з сечею — 80%, з жовчю — 20%).