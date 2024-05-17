застосовується в/в ін‘єк. або у вигляді тривалої інфузії; застосування у дорослих: в/в у вигляді болюсної ін‘єк., у дозуванні 0,3-0,6 мг/кг, залежно від необхідної тривалості повної нервово-м‘язової блокади і забезпечує адекватну релаксацію протягом 15-35 хв.; ендотрахеальну інтубацію проводити протягом перших 90 сек. після в/в введення в дозах 0,5-0,6 мг/кг; за необхідності подовження блокуючої дії додатково вводити в дозах 0,1-0,2 мг/кг; правильне додаткове дозування не збільшує кумулятивного ефекту нервово-м’язової блокади; відновлення нормальної нервово-м’язової передачі відбувається через 35 хв.; нервово-м‘язову блокаду, спричинену застосуванням атракуріуму, можна усунути стандартними дозами антихолінестеразних ЛЗ; після початкового введення болюсної дози 0,3-0,6 мг/кг подальше підтримання нервово-м‘язової блокади під час тривалого хірургічного втручання здійснюється шляхом тривалої в/в інфузії у дозуванні 0,3-0,6 мг/кг/год.; може застосовуватись шляхом в/в інфузій під час аортокоронарного шунтування; при необхідності гіпотермії тіла до t° 25-26°С зменшується рівень інактивації атракуріуму, тому для підтримання повної нервово-м’язової блокади у цьому разі швидкість інфузійного введення може бути зменшена наполовину; атракуріум застосовують у дітей старше 1 міс/ у тих же дозових режимах, що і для дорослих, розраховуючи дозу на масу тіла дитини; хворі, які лікуються у палатах інтенсивної терапії: після введення необхідної початкової болюсної дози 0,3-0,6 мг/кг подальше підтримання нервово-м’язової блокади забезпечується постійною в/в інфузією зі швидкістю 11-13 мкг/кг/хв (0,65 - 0,78 мг/кг/год); існує широка індивідуальна варіабельність у дозовому режимі введення, що може змінюватись з часом; деяким хворим може бути необхідна більш низька швидкість введення - 4,5 мкг/кг/хв (0,27 мг/кг/год), іншим - вища 29,5 мкг/кг/хв (1,77 мг/кг/год); швидкість відновлення нервово-м’язової передачі у хворих не залежить від тривалості застосування та становить 32-108 хв.; з метою індивідуалізації дозового режиму контролювати функціонування нервово-м‘язової передачі.