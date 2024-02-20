Всі аптеки України
Активні речовини — “П”ПОЛИН ГІРКИЙ*& (ARTEMISIA ABSINTHIUM*&)

ПОЛИН ГІРКИЙ*& (ARTEMISIA ABSINTHIUM*&) Діюча речовина

Сортування:
Знайдено: 5 препаратів
Полину гіркого трава трава, 75 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
Полину гіркого трава Трава, 75 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
В 751 аптеці
від 18,80 грн
Ціни в аптеках
Полину настойка настоянка, 25 мл, флакон, № 1; Віола
Полину настойка Настоянка, 25 мл, флакон, № 1 Віола
В 735 аптеках
від 7,50 грн
Ціни в аптеках
Полину гіркого трава трава, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; Віола
Полину гіркого трава Трава, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Віола
В 373 аптеках
від 24,96 грн
Ціни в аптеках
Полину настойка настоянка, 25 мл, флакон-крапельниця, № 1; Тернофарм
Полину настойка Настоянка, 25 мл, флакон-крапельниця, № 1 Тернофарм
В 116 аптеках
від 8,00 грн
Ціни в аптеках
Полину настойка настоянка, 25 мл, флакон, тм айві, тм айві, № 1; Тернофарм
Полину настойка Настоянка, 25 мл, флакон, тм айві, тм айві, № 1 Тернофарм
В 5 аптеках
від 14,00 грн
Ціни в аптеках