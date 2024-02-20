Активні речовини — “П”ПОЛИН ГІРКИЙ*& (ARTEMISIA ABSINTHIUM*&) ПОЛИН ГІРКИЙ*& (ARTEMISIA ABSINTHIUM*&) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 5 препаратів Плитка Список Полину гіркого трава Трава, 75 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави" В 751 аптеці від 18,80 грн Ціни в аптеках Полину настойка Настоянка, 25 мл, флакон, № 1 Віола В 735 аптеках від 7,50 грн Ціни в аптеках Полину гіркого трава Трава, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Віола В 373 аптеках від 24,96 грн Ціни в аптеках Полину настойка Настоянка, 25 мл, флакон-крапельниця, № 1 Тернофарм В 116 аптеках від 8,00 грн Ціни в аптеках Полину настойка Настоянка, 25 мл, флакон, тм айві, тм айві, № 1 Тернофарм В 5 аптеках від 14,00 грн Ціни в аптеках Препарати, які містять ПОЛИН ГІРКИЙ*&