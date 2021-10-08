АМОКСИЦИЛІН+КЛАВУЛАНОВА КИСЛОТА (AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM) Діюча речовина
амоксицилін - напівсинтетичний а/б з широким спектром антибактеріальної активності проти Гр(+) і Гр(-) м/о; чутливий до β-лактамази та зазнає розпаду під її впливом, тому спектр активності амоксициліну не включає м/о, що синтезують цей фермент; клавуланова к-та має β-лактамну структуру, подібну до пеніцилінів, має властивості інактивувати β-лактамазні ферменти, властиві м/о, резистентним до пеніцилінів і цефалоспоринів; клавуланова к-та захищає амоксицилін від розпаду під дією ферментів β-лактамаз і розширює спектр а/б дії амоксициліну; чутливі м/о до амоксициліну/клавуланату: ГР (+) аероби: Bacillus anthracis, Enterococcus faecalis, Listeria monocytogenes, Nocardia asteroides, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus viridians, інші β-гемолітичні види Streptococcus, Staphylococcus aureus (метицилінчутливі штами), Staphylococcus saprophyticus (метицилінчутливі штами), коагулазонегативні стафілококи (метицилінчутливі штами); Гр (-) аероби: Bordetella pertussis, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Helicobacter pylori, Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Pasteurella multocida, Vibrio cholerae; інші: Borrelia burgdorferi, Leptospira ictterohaemorrhagiae, Treponema pallidum; Гр (+) анаероби: види Clostridium, Peptococcus niger, Peptostreptococcus magnus, Peptostreptococcus micros, види Peptostreptococcus; Гр (-) анаероби: види Bacteroides (Bacteroides fragilis), Capnocytophaga, Eikenella corrodens, Fusobacterium, Porphyromonas, Prevotellа.
лікування бактеріальних інфекцій, спричинених чутливими м/о: тяжкі інфекції горла, носа та вуха (мастоїдит, перитонзилярні інфекції, епіглотит і синусит із супутніми тяжкими системними ознаками і симптомами; г. середній отит); загострення хр. бронхіту (після підтвердження діагнозу); негоспітальна пневмонія; цистит; пієлонефрит; інфекції шкіри та м’яких тканин, у т.ч. бактеріальні целюліти, укуси тварин, тяжкі дентоальвеолярні абсцеси з поширеним целюлітом; інфекції кісток і суглобів, у т.ч. остеомієліт,; пор. для р-ну для ін’єк./інф.:внутрішньочеревні інфекції; інфекції статевих органів у жінок; профілактика бактеріальних інфекцій при великих оперативних втручаннях у таких зонах: ШКТ; органи малого таза; голова та шия; жовчні шляхи; порошок для оральної суспензії: інфекції у дітей віком від 3 міс. до досягнення дітьми маси тіла 40 кг, спричинені або імовірно спричинені пеніцилінрезистентними штамами Str. pneumonia, такі як: г. середній отит; негоспітальна пневмонія.
застосовують р/os (у табл., суспенз.) та парентерально; табл. (500 мг/125 мг) дорослим та дітям з масою тіла ≥ 40 кг у дозуванні 500 мг/125 мг 3 р/добу; діти віком від 6 років з масою тіла від 25 до 40 кг: від 20 мг/5 мг/кг/добу до 60 мг/15 мг/кг/добу, розділена на 3 прийоми; табл. (875 мг/125 мг): дорослим та дітям з масою тіла ≥ 40 кг у дозуванні 875 мг/125 мг 2 р/добу; для дітей з масою тіла <40 кг: від 25 мг/3,6 мг/кг/добу до 45 мг/6,4 мг/кг/добу, розділена на 2 прийоми; При деяких інфекціях (таких як середній отит, синусит та інфекції нижніх дихальних шляхів) МДД не може перевищувати 70 мг/10 мг/кг/добу.Табл. (1000 мг/62,5 мг): дорослим і дітям віком від 16 років з інфекціями дихальних шляхів: 2000 мг/125 мг 2 р/добу протягом 7-10 днів; порош. для р/os суспензії (50 мг/12,5 мг): для дорослих та дітей з масою ≥ 40 кг по 500 мг/125 мг 3 р/добу; дітям масою <40 кг: від 20 мг/5 мг/кг/добу до 60 мг/15 мг/кг/добу в 3 прийоми; У дітей до 2 років слід застосовувати дозу не більше 40 мг/10 мг/кг; порош. для р/os суспензії (200 мг/28,5 мг та 400 мг/57 мг): дорослим та дітям з масою тіла ≥ 40 кг застосовувати інші форми, дітям з масою тіла <40 кг: у добових дозах: від 25/3,6 мг/кг до 45/6,4 мг/кг розділених на 2 прийоми, МДД - 1000-2800 мг амоксициліну/143-400 мг клавуланової к-ти; порош. для р/os суспензії (600 мг/42,9 мг): дітям від 3 місяців до досягнення маси тіла 40 кг: рекомендована доза 90/6,4 мг/кг/добу, розподілена на 2 прийоми з 12-год. інтервалом протягом 10 днів; порош. д/р-ну д/ін’єкц. (500 мг/100 мг; 1000 мг/200 мг; 2000 мг/200 мг) дорослим та дітям з масою тіла ≥ 40 кг: стандартна доза складає 1000/200 мг кожні 8 год.; при операціях тривалістю менше 1 год. рекомендована доза становить від 1000/200 мг до 2000/200 мг при введенні в наркоз, при операціях тривалістю понад 1 год. рекомендована доза становить від 1000/200 мг до 2000/200 мг при введенні в наркоз, дозу 1000/200 мг можна ввести 3 рази протягом 24 год.; порош. д/р-ну д/ін’єкц. (500 мг/100 мг; 1000 мг/200 мг) дозування для дітей з масою тіла <40 кг: діти віком від 3 місяців: 25/5 мг/кг маси тіла кожні 8 год.; діти віком до 3 місяців або масою тіла менше 4 кг: 25/5 мг/кг маси тіла кожні 12 год.; порош. д/р-ну д/ін’єкц. ( 2000 мг/200 мг) дозування для дітей з масою тіла <40 кг: діти віком від 3 місяців: 50/5 мг/кг маси тіла кожні 8 год.; діти віком до 3 місяців або масою тіла менше 4 кг: 50/5 мг/кг маси тіла кожні 12 год.
підвищена чутливість до будь-яких компонентів ЛЗ, до будь-яких АБЗ групи пеніцилінів; наявність в анамнезі тяжких реакцій гіперчутливості (в т.ч. анафілаксії), пов’язаних із застосуванням інших β-лактамних агентів (у т.ч. цефалоспоринів, карбапенемів або монобактамів); наявність в анамнезі жовтяниці або дисфункції печінки, пов’язаних із застосуванням амоксициліну/клавуланату.
кандидоз шкіри та слизових оболонок; надмірне збільшення нечутливих м/о; оборотна лейкопенія (нейтропенія), надмірне збільшення нечутливих м/о, тромбоцитопенія, оборотний агранулоцитоз, гемолітична анемія, збільшення часу кровотечі та протромбінового індексу; ангіоневротичний набряк, анафілаксія, сироваткоподібний с-м, алергічний васкуліт; запаморочення, головний біль; оборотна гіперактивність, асептичний менінгіт, судоми; діарея, нудота, блювання, порушення травлення; а/басоційований коліт (псевдомембранозний, геморагічний коліт), чорний «волосатий» язик; помірне підвищення рівня АСТ, АЛТ; гепатити, холестатична жовтяниця; шкірне висипання, свербіж, кропив’янка, поліморфна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, пухирчастий ексфоліативний дерматит, г. генералізований екзантематозний пустульоз; інтерстиціальний нефрит, кристалурія.