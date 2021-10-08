застосовують р/os (у табл., суспенз.) та парентерально; табл. (500 мг/125 мг) дорослим та дітям з масою тіла ≥ 40 кг у дозуванні 500 мг/125 мг 3 р/добу; діти віком від 6 років з масою тіла від 25 до 40 кг: від 20 мг/5 мг/кг/добу до 60 мг/15 мг/кг/добу, розділена на 3 прийоми; табл. (875 мг/125 мг): дорослим та дітям з масою тіла ≥ 40 кг у дозуванні 875 мг/125 мг 2 р/добу; для дітей з масою тіла <40 кг: від 25 мг/3,6 мг/кг/добу до 45 мг/6,4 мг/кг/добу, розділена на 2 прийоми; При деяких інфекціях (таких як середній отит, синусит та інфекції нижніх дихальних шляхів) МДД не може перевищувати 70 мг/10 мг/кг/добу.Табл. (1000 мг/62,5 мг): дорослим і дітям віком від 16 років з інфекціями дихальних шляхів: 2000 мг/125 мг 2 р/добу протягом 7-10 днів; порош. для р/os суспензії (50 мг/12,5 мг): для дорослих та дітей з масою ≥ 40 кг по 500 мг/125 мг 3 р/добу; дітям масою <40 кг: від 20 мг/5 мг/кг/добу до 60 мг/15 мг/кг/добу в 3 прийоми; У дітей до 2 років слід застосовувати дозу не більше 40 мг/10 мг/кг; порош. для р/os суспензії (200 мг/28,5 мг та 400 мг/57 мг): дорослим та дітям з масою тіла ≥ 40 кг застосовувати інші форми, дітям з масою тіла <40 кг: у добових дозах: від 25/3,6 мг/кг до 45/6,4 мг/кг розділених на 2 прийоми, МДД - 1000-2800 мг амоксициліну/143-400 мг клавуланової к-ти; порош. для р/os суспензії (600 мг/42,9 мг): дітям від 3 місяців до досягнення маси тіла 40 кг: рекомендована доза 90/6,4 мг/кг/добу, розподілена на 2 прийоми з 12-год. інтервалом протягом 10 днів; порош. д/р-ну д/ін’єкц. (500 мг/100 мг; 1000 мг/200 мг; 2000 мг/200 мг) дорослим та дітям з масою тіла ≥ 40 кг: стандартна доза складає 1000/200 мг кожні 8 год.; при операціях тривалістю менше 1 год. рекомендована доза становить від 1000/200 мг до 2000/200 мг при введенні в наркоз, при операціях тривалістю понад 1 год. рекомендована доза становить від 1000/200 мг до 2000/200 мг при введенні в наркоз, дозу 1000/200 мг можна ввести 3 рази протягом 24 год.; порош. д/р-ну д/ін’єкц. (500 мг/100 мг; 1000 мг/200 мг) дозування для дітей з масою тіла <40 кг: діти віком від 3 місяців: 25/5 мг/кг маси тіла кожні 8 год.; діти віком до 3 місяців або масою тіла менше 4 кг: 25/5 мг/кг маси тіла кожні 12 год.; порош. д/р-ну д/ін’єкц. ( 2000 мг/200 мг) дозування для дітей з масою тіла <40 кг: діти віком від 3 місяців: 50/5 мг/кг маси тіла кожні 8 год.; діти віком до 3 місяців або масою тіла менше 4 кг: 50/5 мг/кг маси тіла кожні 12 год.