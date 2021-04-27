активний непептидний потужний та селективний прямий інгібітор реніну людини; пригнічуючи фермент ренін, аліскірен інгібує ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (РААС) у момент активації, блокуючи перетворення ангіотензиногену на ангіотензин І та знижуючи рівні ангіотензину І та ангіотензину ІІ; в той час, як інші препарати, що пригнічують РААС (інгібітори АПФ та блокатори рецепторів ангіотензину ІІ), призводять до компенсаторного зростання активності реніну плазми, аліскірен знижує активність плазмового реніну в пацієнтів з АГ приблизно на 50-80%; подібне зниження відмічалося при застосуванні аліскірену в комбінації з іншими антигіпертензивними засобами; клінічне значення різниці впливу на активність реніну плазми наразі невідоме.