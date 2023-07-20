в/в у 3 послідовні етапи - болюсно вводиться р-н для ін’єкцій у початковій дозі 6,75 мг, одразу після цього проводиться тривала інфузія концентрату для приготування інфузійного р-ну в високій дозі - 300 мкг/хв (навантажувальна інфузія) протягом 3 год; після цього йде тривала (до 45 год) інфузія концентрату в низькій дозі 100 мкг/хв., тривалість лікування не повинна перевищувати 48 год; повна доза на весь курс терапії не повинна перевищувати 330,75 мг; в/в одномоментне введення повинно здійснюватися відразу після постановки діагнозу передчасних пологів; після введення болюсної ін’єкції розпочинати інфузію; якщо скорочувальна активність матки персистує на тлі терапії атосибаном, слід розглянути питання про альтернативне лікування; якщо виникає потреба в повторному застосуванні атосибану, його також слід розпочинати з болюсного введення р-ну для ін’єкцій, за яким йде введення концентрату для розчину для інфузій; повторне лікування можна починати у будь-який час після першого лікування, його можна повторювати до 3 разів; повна методика дозування препарату для болюсного введення й подальшої інфузії: в/в болюсна ін’єкція 0,9 мл протягом 1 хв доза 6,75 мг, в/в навантажувальна інфузія протягом 3 год зі швидкістю 24 мл/год (300 мкг/хв) доза 54 мг (18 мг/год), подальша тривала інфузія протягом періоду до 45 год зі швидкістю 8 мл/год (100 мкг/хв) доза до 270 мг (6 мг/год).