АТОЗІБАН (ATOSIBANUM) Діюча речовина
синтетичний пептид, який зв’язуючись з рецепторами окситоцину, знижує частоту маткових скорочень і тонус міометрія, призводячи до пригнічення скоротності матки; також зв’язується з рецепторами вазопресину, пригнічуючи ефект речовини; у разі розвитку передчасних пологів, атосибан у рекомендованих дозах пригнічує скорочення матки й забезпечує матці функціональний спокій.
застосовують для запобігання передчасним пологам у вагітних за наявності усіх нижчезазначених умов: регулярні маткові скорочення тривалістю не менше 30 с і частотою більше 4 разів протягом 30 хв; розкриття шийки матки від 1 до 3 см (0 - 3 см для жінок, які народжують вперше) і згладжування шийки матки більше ніж на 50%; у жінок старше 18 років; термін вагітності від 24 до 33 повних тижнів; нормальна ЧСС у плода.
в/в у 3 послідовні етапи - болюсно вводиться р-н для ін’єкцій у початковій дозі 6,75 мг, одразу після цього проводиться тривала інфузія концентрату для приготування інфузійного р-ну в високій дозі - 300 мкг/хв (навантажувальна інфузія) протягом 3 год; після цього йде тривала (до 45 год) інфузія концентрату в низькій дозі 100 мкг/хв., тривалість лікування не повинна перевищувати 48 год; повна доза на весь курс терапії не повинна перевищувати 330,75 мг; в/в одномоментне введення повинно здійснюватися відразу після постановки діагнозу передчасних пологів; після введення болюсної ін’єкції розпочинати інфузію; якщо скорочувальна активність матки персистує на тлі терапії атосибаном, слід розглянути питання про альтернативне лікування; якщо виникає потреба в повторному застосуванні атосибану, його також слід розпочинати з болюсного введення р-ну для ін’єкцій, за яким йде введення концентрату для розчину для інфузій; повторне лікування можна починати у будь-який час після першого лікування, його можна повторювати до 3 разів; повна методика дозування препарату для болюсного введення й подальшої інфузії: в/в болюсна ін’єкція 0,9 мл протягом 1 хв доза 6,75 мг, в/в навантажувальна інфузія протягом 3 год зі швидкістю 24 мл/год (300 мкг/хв) доза 54 мг (18 мг/год), подальша тривала інфузія протягом періоду до 45 год зі швидкістю 8 мл/год (100 мкг/хв) доза до 270 мг (6 мг/год).
термін вагітності менше 24 або більше 33 повних тижнів; передчасний розрив навколоплідного міхура при вагітності більше 30 тижнів; порушення частоти серцебиття плода; внутрішньоутробна ретардація росту й аномальна ЧСС плода; допологова маткова кровотеча, що вимагає негайних пологів; еклампсія й тяжка прееклампсія, що вимагає негайних пологів; внутрішньоутробна смерть плода; підозра на внутрішньоматкову інфекцію; передлежання плаценти; відшарування плаценти; будь-які інші стани, що стосуються як матері, так і плода, при яких збереження вагітності становить небезпеку; гіперчутливість до діючої речовини або допоміжних речовин в анамнезі.
нудота, блювання; гіперглікемія; головний біль, запаморочення; тахікардія, гіпотензія, припливи крові; безсоння; свербіж, висипи; маткові кровотечі, атонія матки; реакція у місці введення; гіпертермія; АР; задишка, набряк легенів.