АМПІЦИЛІН+СУЛЬБАКТАМ (AMPICILLINUM+SULBACTAMUM) Діюча речовина
механізм дії ампіциліну ґрунтується на інгібуванні синтезу бактеріальної клітинної стінки (у фазі росту) шляхом блокування пеніцилінзв’язуючих білків (ПЗБ), наприклад, транспептидаз, це призводить до бактерицидного ефекту; інактивування ампіциліну, що здійснюється певними бета-лактамазами, інгібується при його застосуванні у комбінації з сульбактамом; сульбактам захищає ампіцилін від розщеплення більшістю бета-лактамаз стафілококів, а також деякими бета-лактамазами, що кодуються плазмідами (наприклад, TEM, OXA, SHV, CTX-M), та певними бета-лактамазами, що кодуються хромосомами Гр.(-) бактерій; ці бета- лактамази присутні, наприклад, у Escherichia coli, видів роду Klebsiella, Proteus mirabilis та Haemophilus influenzae; спектр а/б дії ампіциліну поширюється на бактерії, бета-лактамази яких можуть інгібуватися сульбактамом.
лікування інфекцій, спричинених чутливими до препарату м/о: інфекції ВДШ та НДШ, синусит, середній отит та епіглотит та бактеріальні пневмонії, інфекції сечових шляхів та пієлонефрит, внутрішньочеревні інфекції (перитоніт, холецистит, ендометрит); бактеріальна септицемія; інфекції шкіри, м’яких тканин, кісток та суглобів, гонококові інфекції; після оперативних втручаннь на органах черевної порожнини та малого таза з можливим інфікуванням очеревини.
вводять в/м або в/в (у вигляді болюсної ін’єкції або інфузії), попередньо розвести стерильною водою д/ін’єкцій або іншим сумісним р-ном; новонародженим під час 1-го тижня життя (особливо недоношеним) призначають у дозі 75 мг/кг/добу (що відповідає 25 мг/кг/добу сульбактаму і 50 мг//кг/добу ампіциліну) у поділених дозах кожні 12 год.; новонародженим (віком від 1 тижня), немовлятам та дітям призначати добову дозу 150 мг/кг (що відповідає 100 мг/кг/добу ампіциліну та 50 мг/кг/добу сульбактаму) у поділених дозах кожні 6 або 8 год.
гіперчутливість до пеніцилінів та цефалоспоринів в анамнезі; інфекційний мононуклеоз або лімфатичний лейкоз.
реакції гіперчутливості, включаючи анафілактичний шок, анафілактоїдна реакція, набряк обличчя, припухлість язика, внутрішня припухлість гортані зі звуженням дихальних шляхів, уртикарні висипання, макулопапульозні висипання, кореподібні висипання, тахікардія, ускладнення дихання, медикаментозна гарячка, сироваткова хвороба, алергічний васкуліт, зниження АТ; анемія, тромбоцитопенія, еозинофілія, лейкопенія, нейтропенія, мієлосупресія, панцитопенія, подовження часу згортання крові, подовження протромбінового часу; гемолітична анемія, агранулоцитоз, тромбоцитопенічна пурпура; підвищена втомлюваність, головний біль, сонливість; епілептичний напад, запаморочення; флебіт; діарея, відчуття тяжкості в епігастральній ділянці, втрата апетиту; блювання, нудота, глосит; псевдомембранозний коліт, ентероколіт, стоматит, зміна кольору язика, метеоризм; гіпербілірубінемія; холестатичний гепатит, холестаз, печінковий холестаз, дисфункція печінки, жовтяниця; висипання на шкірі (екзантема), висипання, свербіж, запалення слизових оболонок, інші реакції шкіри; синдром Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз (синдром Лаєлла), багатоформна ексудативна еритема, г. генералізований екзантематозний пустульоз (ГГЕП), ексфоліативний дерматит, ангіоневротичний набряк, еритема, кропив’янка; біль у суглобах; тубулоінтерстиціальний нефрит, затримка сечі, дизурія; біль у місці ін’єкції (після в/м введення); реакція у місці ін’єкції, біль у грудній клітці, субстернальний біль, носова кровотеча, кровотеча зі слизових оболонок; підвищення рівня АЛТ, АСТ.