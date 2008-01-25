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Новости медицины и фармацииЗначительная часть населения мира не имеет доступа к услугам по лечению сахарного диабета

Значительная часть населения мира не имеет доступа к услугам по лечению сахарного диабета

Опубликовано  03.06.2021

Международная федерация сахарного диабета (International Diabetes Federation) отмечает, что из примерно 463 млн взрослых в мире, у которых диагностирован сахарный диабет, почти 80% живут в странах с низким и средним уровнем дохода.

Сахарный диабет повышает риск инвалидности и потенциально смертельных осложнений, включая сердечный приступ, инсульт, слепоту и повреждение почек и нервов.

Медикаментозное лечение этого состояния является доступным и снижает заболеваемость и смертность.

Однако возможности служб здравоохранения в странах с низким и средним уровнем доходов по диагностике этого состояния и предоставлению такого лечения часто ограничены. Это неизбежно приводит к страданиям и множеству смертей, которых можно избежать.

Врачи Мичиганского университета (University of Michigan) и Женской больницы в Бостоне (Women’s Hospital in Boston), США, недавно провели исследование, чтобы оценить масштаб данной проблемы.

Исследователи использовали данные стандартизированных обследований семей в странах с низким и средним уровнем доходов, которые включали информацию о результатах анализа крови на сахарный диабет и о лечении, о котором сообщили сами пациенты.

Они установили, что только 4,6% людей с сахарным диабетом получали весь пакет услуг, который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует для лечения таких больных в рамках первичной медико-санитарной помощи.

В то время как 50,5 и 41,3% респондентов принимали лекарства для снижения уровня глюкозы в крови и артериального давления соответственно, только 6,3% получали препараты, снижающие уровень холестерина.

В целом 32,2% респондентов отметили, что получали советы по диете. Только 31,5% были даны рекомендации по уменьшению массы тела и 28,2% — по физическим нагрузкам.

«Сахарный диабет продолжает стремительно распространяться повсюду, в каждой стране, и 80% людей с ним живут в странах с низким и средним уровнем дохода. Данное заболевание связано с высоким риском осложнений, включая сердечные приступы, слепоту и инсульты. Мы можем предотвратить эти осложнения с помощью комплексного лечения сахарного диабета, и нам нужно сделать так, чтобы люди во всем мире могли получить доступ к лечению», — отметил ведущий автор исследования Дэвид Флуд (David Flood).

Исследование было опубликовано в издании «Lancet Health Longevity». В своей статье ученые подчеркнули: «Наши результаты показывают, что предоставление лечения не только для снижения уровня глюкозы, но и для управления факторами риска, такими как артериальная гипертензия и повышенный уровень холестерина, среди лиц с сахарным диабетом, является неотложной глобальной приоритетной задачей».

Страны с более высокими доходами, как правило, имели лучший охват всеми видами лечения пациентов с сахарным диабетом.

В целом охват был самым высоким в Латинской Америке и Карибском бассейне, а самым низким — в Океании (острова Тихого океана) и странах Африки к югу от Сахары.

Исследователи передали свои результаты в ВОЗ, которая 14 апреля 2021 г. выпустила Глобальный договор о сахарном диабете, чтобы активизировать усилия по профилактике и лечению данного заболевания во всем мире.

Также важно отметить, что у лиц с сахарным диабетом и ожирением выше вероятность развития тяжелых форм COVID-19. Кроме того, исследователи также считают, что COVID-19 может спровоцировать развитие сахарного диабета.

«Пандемия повысила актуальность улучшения услуг по лечению пациентов с сахарным диабетом в условиях ограниченных ресурсов», — отметила Дженнифер Манн-Гелер (Jennifer Manne-Goehler), одна из авторов исследования.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  03.06.2021

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