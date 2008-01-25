Женщина и признаки сердечного приступа: все очень сложно
Потливость, тошнота, головокружение и немотивированная усталость — нетипичные симптомы сердечного приступа. Однако они характерны для сердечного приступа у женщин и могут возникать чаще во время отдыха или сна.
В отличие от мужчин, боль, сдавление или дискомфорт в груди у женщин не всегда являются обязательными или серьезными выраженными симптомами сердечного приступа. Поэтому женщинам необходимо понимать свои уникальные симптомы.
Чатура Алур (Chatura Alur), доктор медицинских наук, врач семейной медицины в системе здравоохранения клиники Майо (Mayo Clinic Health System) в Манкато, США, отметил, что важно понимать, какие имеются факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а затем работать над модификацией образа жизни и снижением риска. Он также подчеркнул, что у женщин некоторые факторы играют более значительную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, чем такие известные факторы риска, как высокий уровень холестерина, ожирение и повышенное артериальное давление.
Женщинам для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний следует контролировать следующие факторы риска:
- сахарный диабет;
- психоэмоциональный стресс и депрессия;
- курение;
- сидячий образ жизни;
- определенные состояния, включая менопаузу, стресс-индуцированную кардиомиопатию (синдром разбитого сердца) и осложнения беременности, такие как преэклампсия.
Доктор Ч. Алур подчеркнул, что женщины всех возрастов должны серьезно относиться к болезням сердца. Он сообщил, что многие женщины склонны преуменьшать свои симптомы и не обращаться за помощью до тех пор, пока не произойдет повреждение сердца и не станет необходимым посещение отделения неотложной помощи. Важно, чтобы женщины поняли, как важно прислушиваться к своему телу, понимать, что для них нормально, и обращаться за помощью до того, как симптомы становятся серьезными.
Вот несколько фактов о сердечно-сосудистых заболеваниях, которые вы, возможно, не знали.
- Болезни сердца поражают женщин всех возрастов.
По данным Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association), сочетание противозачаточных таблеток и курения повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у молодых женщин на 20%. Риск также повышается с возрастом женщины. Переедание и малоподвижный образ жизни являются факторами, которые со временем приводят к закупорке артерий.
- Семейный анамнез.
Только модификация образа жизни не может устранить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Семейный анамнез часто играет решающую роль.
- Очень важно знание показателей здоровья женского сердца.
Американская кардиологическая ассоциация рекомендует начинать проверку уровня холестерина в возрасте 20 лет или раньше лицам с отягощенным семейным анамнезом сердечно-сосудистых заболеваний. Также важно регулярно проверять артериальное давление.
Важно, что сердечные приступы у женщин могут развиваться без предшествующих симптомов.
По данным Американской кардиологической ассоциации, у 64% женщин, внезапно умерших от ишемической болезни сердца, ранее не отмечали симптомов.
Симптомы сердечного приступа у женщины зачастую неправильно интерпретируются. Так, у женщин часто выявляют нетипичные симптомы: одышка, тошнота/рвота, боль в спине или челюсти. Женщины могут отмечать головокружение, тошноту, боль в нижней части груди или верхней части живота и выраженную немотивированную усталость.
Эксперты призывают при любых подозрениях и нарушениях самочувствия не откладывать обращение за медицинской помощью.
По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org
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