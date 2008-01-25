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Новости медицины и фармацииЖенщина и мужчина: одинаков ли риск инсульта?

Женщина и мужчина: одинаков ли риск инсульта?

Опубликовано  07.02.2024

Доктор Трейси Мэдсен (Tracy Madsen), доцент кафедры неотложной медицины и эпидемиологии в Университете Брауна (Brown University) и практикующий врач в больницах Род-Айленд (Rhode Island Hospital) и Мириам (Miriam Hospital), США, на протяжении всей карьеры своим центром научных интересов избрала проблемы инсульта (инфаркта головного мозга) у женщин, гендерных особенностей факторов риска, течения и лечения этого заболевания. Т. Мэдсен принимала участие в более чем 35 исследовательских проектах по изучению особенностей развития и течения инсульта у женщин. В этих исследованиях анализировались не только клиническая помощь и лечение, но и факторы риска.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention), в США у каждой 5-й женщины в возрасте 55–75 лет развивается инсульт. Инсульт является третьей по значимости причиной летальных исходов среди женщин. Т. Мэдсен отметила, что при этом 4 из 5 случаев инсульта можно предотвратить, поэтому исследователям и врачам важно понимать факторы риска и обучать женщин мерам профилактики.

Доктор Т. Мэдсен объяснила, что понимание того, как улучшить лечение инсульта для женщин, не только повысит качество лечения инсульта для женщин, но и в конечном итоге улучшит лечение инсульта для всех. Она также отметила, что риск инсульта у женщины меняется с возрастом: вероятность инсульта выше в период беременности и затем снова повышается во время и после менопаузы.

Наиболее распространенными факторами риска инсульта являются повышенное артериальное давление и сахарный диабет. При этом доктор Т. Мэдсен отметила, что уровни риска имеют гендерные отличия. В исследовании, проведенном в 2019 г. с участием более 26 000 человек, выявлено, что риск развития инсульта при каждой степени повышения артериального давления был выше у женщин. По сравнению с мужчинами с повышенным артериальным давлением, у женщин с аналогичным артериальным давлением вероятность тяжелого инсульта была выше.

В другом исследовании, проведенном Т. Мэдсен, было показано, что у женщин с повышенным уровнем глюкозы в крови натощак риск ишемического инсульта выше, чем у мужчин с аналогичными показателями.

Т. Мэдсен подчеркнула, что результаты подобных исследований могут стать основой для разработки рекомендаций по уходу и лечению артериальной гипертензии и сахарного диабета с учетом пола, направленных на профилактику развития инсульта у пациентов.

Мигрень в 2–3 раза чаще фиксируется у женщин, чем у мужчин. Ранее в исследованиях было показано, что мигрень с аурой является фактором риска развития инсульта. Мигрень с аурой также называется классической мигренью, симптомами являются головная боль, а также вспышки света, слепые пятна и другие нарушения зрения. Вероятно, даже наличие мигрени в анамнезе обусловливает повышение риска развития инсульта. На сегодня ведутся исследования влияния мигрени на риск развития инсульта у женщин пожилого возраста.

Исследователи не знают точно, чем объясняются половые различия в риске в пожилом возрасте и с чем связаны отличия в связанном с уровнем артериального давления риске в зависимости от пола. Т. Медсен объяснила, что половые гормоны, по-видимому, играют важную роль.

В ходе анализа данных Инициативы по здоровью женщин (Women’s Health Initiative), текущего национального исследования, Т. Мэдсен и другие исследователи выявили, что низкие уровни циркулирующего глобулина, связывающего половые гормоны, были связаны с более высоким риском ишемического инсульта у женщин в постменопаузальный период.

В настоящее время Т. Мэдсен возглавляет дополнительные исследования, в которых изучается возможность практического применения исследования уровня гормонов для выявления женщин с наиболее высоким риском тяжелого инсульта.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  07.02.2024

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