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Новости медицины и фармацииЗдоровье зубов и деменция: есть ли связь?

Здоровье зубов и деменция: есть ли связь?

Опубликовано  13.09.2022

Деменция — это синдром, характеризующийся прогрессирующим снижением когнитивных функций и утратой трудоспособности. Патология диагностирована у более 50 млн человек во всем мире.

Пародонтит — это воспаление околозубных тканей. Его выявляют у около 10–15% взрослого населения во всем мире. Ранее в исследованиях было показано, что пародонтит связан с повышением риска развития различных заболеваний (например сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета).

В недавнем анализе опубликованных на сегодня результатов исследований было показано, что пародонтит и утрата зубов вследствие этого заболевания связаны с повышенным риском снижения когнитивных функций и деменции.

Результаты анализа, включившего 47 исследований, были опубликованы в издании «Journal of the American Geriatrics Society». Показано, что пародонтит, утрата зубов вследствие патологии пародонта, патологические глубокие пародонтальные карманы или патологические изменения альвеолярной кости вследствие пародонтита на 23% корреспондировались с более высоким риском снижения когнитивных функций и на 21% — с более высокой вероятностью возникновения деменции по сравнению с лицами без пародонтита. Потеря зубов была связана с повышением риска снижения когнитивных функций на 23% и повышением вероятности развития деменции — на 13%.

Авторы исследования подчеркнули важность профилактики пародонтита и лечения пациентов с данной патологией. В то же время, по их мнению, имеющихся на сегодня данных недостаточно для разработки методов выявления группы риска развития нарушений когнитивных функций и профилактических мер.

Авторы обзора указывают на несколько возможных патофизиологических механизмов связи между заболеваниями пародонта и риском развития нарушений когнитивных функций и деменции. Так, предполагается, что пародонтит обусловливает возникновение нейровоспаления, поскольку при данной патологии выявляют повышенный уровень провоспалительных медиаторов. Кроме того, рассматривается этиологическая роль пародонтальных патогенов, поскольку на сегодня существуют данные о возможной инфекционной этиологии когнитивных нарушений. Потеря зубов может также независимо нарушать когнитивные функции, снижая сенсомоторную стимуляцию жевательного аппарата, что связано с атрофическими изменениями головного мозга. Кроме того, при выраженной патологии пародонта и утрате зубов могут наблюдаться нарушения питания и развитие дефицита микронутриентов (например антиоксидантов, витаминов B и E и т.д.) и даже снижение мозгового кровотока.

По материалам www.medicalxpress.com;

www.agsjournals.onlinelibrary.wiley.com

Опубликовано  13.09.2022

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