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Новости медицины и фармацииЗависит ли эффективность анальгетиков от пола пациента?

Зависит ли эффективность анальгетиков от пола пациента?

Опубликовано  02.06.2022

В одном из исследований продемонстрировано, что механизмы развития боли, субъективного восприятия ее интенсивности и ответ на применение обезболивающих препаратов отличаются у лиц мужского и женского пола. Так, в обзоре клинических исследований, выполненном в 2021 г., показано, что ибупрофен оказывает более выраженный обезболивающий эффект у лиц мужского пола, чем у женского. Также было продемонстрировано, что тяжесть побочных эффектов при применении преднизолона более выражена у женщин.

Доктор Мира Кирпекар (Meera Kirpekar), клинический доцент кафедры анестезиологии, периоперационного ухода и медицины боли в клинике Нью-Йоркского университета в Лангоне (NYU Langone Health), объяснила, что существуют отличия в проведении болевых импульсов в спинном и головном мозге в зависимости от пола. Кроме того, циклические колебания уровня гормонов (эстрогена, прогестерона), связанные с менструальным циклом, также влияют на чувствительность женщин к боли.

Она отметила, что в исследованиях, проводившихся до 2016 г., как клинических, так и на животных, значительная часть участников была мужского пола и, таким образом, сегодня отмечают недостаток данных об особенностях развития болевого синдрома и терапии при боли у женщин.

М. Кирпекар отметила, что существуют различные теории механизмов развития болевого синдрома и отличий восприятия боли пациентами мужского и женского пола. Так, высокий уровень эстрогена повышает чувствительность к боли. При этом тестостерон способствует уменьшению выраженности боли. Интересно, что у мужчин с низким уровнем тестостерона наблюдается такая же чувствительность к боли, как и у женщин.

Различия в строении микроглии у лиц мужского и женского пола также приводят к отличиям в восприятии боли. Так, у женщин отмечается большее количество Т-клеток в микроглии головного мозга. При этом в исследовании показано, что у женщин с низким количеством Т-клеток в микроглии интенсивность болевого синдрома соответствует таковой у мужчин.

В исследованиях показано, что уровень РНК в крови у женщин выше, чем у мужчин. Предполагается, что повышенный уровень РНК в крови связан с предрасположенностью у лиц женского пола к развитию хронической боли.

Высокий уровень активности макрофагов приводит к развитию связанного с воспалением болевого синдрома. Макрофаги активируют фермент циклооксигеназу-2. Нестероидные противовоспалительные препараты снижают активность циклооксигеназы-2.

Исследователи из Университета Дюкен в Питтсбурге, штат Пенсильвания (Duquesne University in Pittsburgh, Pennsylvania) провели исследование на модели повреждения седалищного нерва у крыс. При помощи нанопрепарата целекоксиб (нестероидный противовоспалительный препарат) доставлялся непосредственно к макрофагам. Было отмечено, что после введения препарата у самцов наблюдалось уменьшение выраженности боли в течение 5 дней, а у самок только в течение 1 дня. Исследователи отметили, что отличия в уровне болевой чувствительности были связаны с количеством макрофагов в месте повреждения. У самок отмечали более интенсивную инфильтрацию макрофагами места повреждения и, соответственно, аналгетический эффект целекоксиба был менее выраженным. Исследователи также отметили более интенсивную инфильтрацию другими провоспалительными клетками в месте повреждения у самок.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Scientific Reports».

Джон А. Поллок (John A. Pollock), профессор и содиректор Консорциума по исследованию хронической боли в Университете Дюкена (Chronic Pain Research Consortium at Duquesne University) и соавтор исследования, объяснил, что гиперчувствительность к боли при повреждениях периферической нервной системы связана с межнейронными связями, активацией глии (вспомогательных клеток головного мозга) и иммунным/воспалительным ответом, а именно уровнями цитокинов и хемокинов. Он подчеркнул, что в проведенном на крысах исследовании были показаны специфические для пола различия.

Доктор Елена М. Янич (Jelena M. Janjic), адъюнкт-профессор Фармацевтической школы Университета Дюкен (School of Pharmacy at Duquesne University), основатель и содиректор Консорциума по исследованию хронической боли, а также соавтор исследования, подчеркнула, что потенциально возможна разработка индивидуализированной терапии боли в зависимости от пола пациента. Елена М. Янич считает, что с помощью нанопрепаратов возможно как исследовать механизмы развития болевого синдрома, механизмы действия различных препаратов, так и разработать не только различные терапевтические подходы к терапии у мужчин и женщин, а и индивидуальные схемы лечения для отдельных больных.

По материалам www.medicalnewstoday.co

Опубликовано  02.06.2022

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