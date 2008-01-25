Заметки из реального мира: карипразин

3 года назад карипразин был представлен в Германии для лечения шизофрении. Поскольку клинические исследования не в полной мере отражают сложные клинические картины, практический опыт применения препарата имеет особое значение.

Шизофрения поражает около 1% населения в целом. Это сложное неоднородное психическое заболевание со многими индивидуальными характеристиками и значительно варьирующим клиническим течением. С появлением новых лекарственных и немедикаментозных методов лечения медицинское обслуживание больных в последние несколько десятилетий коренным образом изменилось и улучшилось. Тем не менее, по оценкам, около 50% больных шизофренией не получают необходимой терапии.

Проблемы терапии шизофрении

Шизофрения может вызывать позитивные, негативные и когнитивные симптомы (нарушения), а также влиять как на познавательные способности, так и на социальную функцию. Клиническая картина значительно варьирует от человека к человеку, что требует индивидуальной терапии. Клинические исследования эффективности нейролептиков определяют ориентир терапии, но не обещают ее клинический успех в отдельных случаях. В то время как позитивные симптомы шизофрении часто хорошо поддаются лекарственной терапии, успех лечения негативных симптомов часто разочаровывает.

Важность реальных данных

В повседневной практике, помимо ярко выраженной неоднородности заболевания, существуют разные условия жизни пациентов. Еще одна нерешенная проблема — поддержание приверженности к терапии вне рамок исследования. По оценкам, около 50% (20–90% в зависимости от исследования) пациентов с шизофренией не соблюдают терапию. Существует множество причин несоблюдения режима терапии: среди наиболее распространенных — недовольство эффективностью препарата и стрессовые побочные эффекты. Клинические исследования в контролируемых условиях просто не могут отобразить эти проблемы терапии шизофрении в повседневной практике. Следовательно, для окончательной оценки антипсихотических средств для лечения шизофрении необходимы реальные исследования в качестве дополнения к клиническим исследованиям. Теперь они доступны и для карипразина.

Карипразин

В 2018г. карипразин (Реагила®) появился на фармацевтическом рынке Германии. В 2019 г. Федеральный объединенный комитет (G-BA) подтвердил, что препарат имеет дополнительное преимущество по сравнению с препаратом сравнительного исследования (рисперидон) при долгосрочном лечении пациентов с преимущественно негативными симптомами шизофрении. Рецепторный профиль карипразина заметно отличается от профиля других нейролептиков. Как частичный агонист он связывается с дофаминовыми рецепторами D2 и D3 и имеет самое высокое сродство к рецептору D3 среди всех нейролептиков. Оказывает антипсихотическое действие через рецептор D2. Связывание с рецептором D3 уменьшает выраженность негативных симптомов. Кроме того, это положительно влияет на побуждение и функциональность пациента.

Реальный мировой опыт применения карипразина

Опыт применения карипразина в реальных условиях хороший и подтверждает хорошие результаты клинических исследований. Прежде всего карипразин может улучшить качество жизни пациентов, если как можно раньше для них откорректируют его дозу. По сравнению с другими нейролептиками терапия карипразином оказалась относительно безопасной в отношении нежелательных и стрессовых побочных эффектов. Акатизия — наиболее частый побочный эффект карипразина (15% пациентов). Однако нарушение, вызванное акатизией, воспринимается как легкое или умеренное. Кроме того, выраженность симптомов акатизии можно уменьшить с помощью лекарственных средств и снижения дозы карипразина. Этот профиль побочных эффектов, более благоприятный по сравнению с другими, способствует соблюдению пациентом режима лечения и, таким образом, повышает шансы на хороший терапевтический успех.

Рекомендации по применению карипразина

На основе опубликованных обсервационных исследований и собственного опыта группа европейских психиатров опубликовала обзор с рекомендациями по применению карипразина у пациентов с шизофренией. Врачи рекомендуют назначать карипразин пациентам при первых психотических эпизодах с доминирующими негативными симптомами и со значительными побочными эффектами от других нейролептиков. Авторы обзора считают карипразин препаратом первого выбора для длительного лечения как у пациентов с преимущественно негативными симптомами, так и у пациентов с тяжелыми позитивными симптомами. Возможна комбинация карипразина и бензодиазепинов. При определенных обстоятельствах применение карипразина позволяет снизить дозу других нейролептиков или, после периода стабилизации, полностью перейти на более переносимую монотерапию карипразином.

По материалам www.gelbe-liste.de