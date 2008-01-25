Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииЗаметки из реального мира: карипразин

Заметки из реального мира: карипразин

Опубликовано  29.07.2021

3 года назад карипразин был представлен в Германии для лечения шизофрении. Поскольку клинические исследования не в полной мере отражают сложные клинические картины, практический опыт применения препарата имеет особое значение.

Шизофрения поражает около 1% населения в целом. Это сложное неоднородное психическое заболевание со многими индивидуальными характеристиками и значительно варьирующим клиническим течением. С появлением новых лекарственных и немедикаментозных методов лечения медицинское обслуживание больных в последние несколько десятилетий коренным образом изменилось и улучшилось. Тем не менее, по оценкам, около 50% больных шизофренией не получают необходимой терапии.

Проблемы терапии шизофрении

Шизофрения может вызывать позитивные, негативные и когнитивные симптомы (нарушения), а также влиять как на познавательные способности, так и на социальную функцию. Клиническая картина значительно варьирует от человека к человеку, что требует индивидуальной терапии. Клинические исследования эффективности нейролептиков определяют ориентир терапии, но не обещают ее клинический успех в отдельных случаях. В то время как позитивные симптомы шизофрении часто хорошо поддаются лекарственной терапии, успех лечения негативных симптомов часто разочаровывает.

Важность реальных данных

В повседневной практике, помимо ярко выраженной неоднородности заболевания, существуют разные условия жизни пациентов. Еще одна нерешенная проблема — поддержание приверженности к терапии вне рамок исследования. По оценкам, около 50% (20–90% в зависимости от исследования) пациентов с шизофренией не соблюдают терапию. Существует множество причин несоблюдения режима терапии: среди наиболее распространенных — недовольство эффективностью препарата и стрессовые побочные эффекты. Клинические исследования в контролируемых условиях просто не могут отобразить эти проблемы терапии шизофрении в повседневной практике. Следовательно, для окончательной оценки антипсихотических средств для лечения шизофрении необходимы реальные исследования в качестве дополнения к клиническим исследованиям. Теперь они доступны и для карипразина.

Карипразин

В 2018г. карипразин (Реагила®) появился на фармацевтическом рынке Германии. В 2019 г. Федеральный объединенный комитет (G-BA) подтвердил, что препарат имеет дополнительное преимущество по сравнению с препаратом сравнительного исследования (рисперидон) при долгосрочном лечении пациентов с преимущественно негативными симптомами шизофрении. Рецепторный профиль карипразина заметно отличается от профиля других нейролептиков. Как частичный агонист он связывается с дофаминовыми рецепторами D2 и D3 и имеет самое высокое сродство к рецептору D3 среди всех нейролептиков. Оказывает антипсихотическое действие через рецептор D2. Связывание с рецептором D3 уменьшает выраженность негативных симптомов. Кроме того, это положительно влияет на побуждение и функциональность пациента.

Реальный мировой опыт применения карипразина

Опыт применения карипразина в реальных условиях хороший и подтверждает хорошие результаты клинических исследований. Прежде всего карипразин может улучшить качество жизни пациентов, если как можно раньше для них откорректируют его дозу. По сравнению с другими нейролептиками терапия карипразином оказалась относительно безопасной в отношении нежелательных и стрессовых побочных эффектов. Акатизия — наиболее частый побочный эффект карипразина (15% пациентов). Однако нарушение, вызванное акатизией, воспринимается как легкое или умеренное. Кроме того, выраженность симптомов акатизии можно уменьшить с помощью лекарственных средств и снижения дозы карипразина. Этот профиль побочных эффектов, более благоприятный по сравнению с другими, способствует соблюдению пациентом режима лечения и, таким образом, повышает шансы на хороший терапевтический успех.

Рекомендации по применению карипразина

На основе опубликованных обсервационных исследований и собственного опыта группа европейских психиатров опубликовала обзор с рекомендациями по применению карипразина у пациентов с шизофренией. Врачи рекомендуют назначать карипразин пациентам при первых психотических эпизодах с доминирующими негативными симптомами и со значительными побочными эффектами от других нейролептиков. Авторы обзора считают карипразин препаратом первого выбора для длительного лечения как у пациентов с преимущественно негативными симптомами, так и у пациентов с тяжелыми позитивными симптомами. Возможна комбинация карипразина и бензодиазепинов. При определенных обстоятельствах применение карипразина позволяет снизить дозу других нейролептиков или, после периода стабилизации, полностью перейти на более переносимую монотерапию карипразином.

По материалам www.gelbe-liste.de

Опубликовано  29.07.2021

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости