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Новости медицины и фармацииЗагрязнение воздуха и успеваемость в школе: есть ли связь?

Загрязнение воздуха и успеваемость в школе: есть ли связь?

Опубликовано  16.07.2021

Высокие уровни загрязнения воздуха могут обусловливать нарушение тормозных (подавляющих) процессов в нервной системе у детей младшего возраста. В дальнейшем у детей, подвергающихся действию загрязненного воздуха, может наблюдаться плохая успеваемость в школе. У них наблюдаются трудности с правописанием, пониманием прочитанного, математикой. Однако последствия этого влияния можно уменьшить путем тренировки и развития контроля импульсов и тормозных процессов у ребенка.

Результаты исследования, проведенного учеными Колумбийского центра гигиены окружающей среды детей (Columbia Center for Children’s Environmental Health — CCCEH) при Школе общественного здравоохранения им. Мейлмана Колумбийского университета (Columbia University Mailman School of Public Health) и Медицинском центре Ирвинга Колумбийского университета (Columbia University Irving Medical Center), опубликованы в журнале «Environmental Research».

«У детей с плохим контролем импульсов и недостаточной сформированностью управляющих функций наблюдается склонность к необычным реакциям. Например, правильная реакция сказать «вверх», когда стрелка направлена вверх, или «вперед», когда светится зеленый свет. Такой ребенок скажет «вниз» или «стоп», — отметил первый автор Эми Марголис (Amy Margolis, Ph.D.), доктор философии, доцент кафедры психиатрии в Медицинском центре Ирвинга Колумбийского университета. — Воздействие загрязнения воздуха в пренатальный период нарушает функции контроля и может в будущем привести к снижению способности к обучению».

«При оценке успеваемости школьников и разработке коррекционных программ родители и учителя должны учитывать эти факты. Для повышения способности к обучению у таких детей прежде всего необходимо восстановить управляющие функции, прежде всего контроль импульсов», — добавил Э. Марголис.

«Это исследование дополняет предыдущее, продемонстрировавшее отрицательное влияние загрязнения воздуха не только на физическое здоровье, но и на обучаемость детей, — подчеркнул соавтор исследования Джули Хербстман,  (Julie Herbstman, Ph.D.), доктор философии, директор Колумбийского центра гигиены окружающей среды детей при Школе общественного здравоохранения им. Мейлмана Колумбийского университета. — Снижение уровня загрязнения воздуха может предотвратить эти неблагоприятные последствия и привести к улучшению успеваемости детей».

Новые результаты подтверждают данные предыдущего исследования, в котором было установлено, что ДНК-маркер воздействия загрязненного воздуха коррелировал с нарушениями способности к саморегуляции и симптомами синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

В длительном когортном исследовании приняли участие 200 детей из Северного Манхэттена и Бронкса под руководством исследователей Колумбийского центра гигиены окружающей среды детей. Ученые собрали данные о пренатальном воздействии загрязнения воздуха полициклическими ароматическими углеводородами в III триместр беременности, в период, когда окружающая среда максимально влияет на плод. Тесты на зрелость функции контроля импульсов проводились в возрасте 10 лет, а тесты на академическую успеваемость — в возрасте 13 лет.

Сформированность управляющих функций очень важна для развития способности к обучению и овладению академическими навыками, начиная с чтения и в дальнейшем для решения более сложных учебных задач.

По материалам medicalxpress.com

Опубликовано  16.07.2021

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