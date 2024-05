Зачем в Великобритании собираются бесплатно раздавать витамин D?

Не только Шотландия (с конца октября 2020 г.), но и вся Великобритания теперь готовится бесплатно раздать диетические добавки витамина D нескольким миллионам пожилых и уязвимых людей в надежде снизить их риск развития тяжелой формы COVID-19. По данным «Daily Telegraph», этот план в настоящее время находится в разработке. Правительство объясняет свое решение «потенциальными полезными эффектами витамина D» против COVID-19, в то время как 20% британцев, особенно лица пожилого возраста, с избыточной массой тела и представители негроидной расы, испытывают дефицит данного нутриента.

Действующие рекомендации

В принципе обеспечение витамином D пациентов из групп риска соответствует действующим рекомендациям Национального института здоровья и качества медицинской помощи Великобритании (National Institute for Health and Clinical Excellence — NICE): «Каждый должен получать витамин D в количестве, соответствующем среднесуточной дозе 10 мкг (400 международных единиц), для сохранения здоровья костей и мышц». Этот совет предполагает, что ежедневное употребление добавок витамина D осенью и зимой следует рассмотреть каждому. Кроме того, людям, испытывающим нехватку или отсутствие воздействия солнечного света, или относящимся к группе этнических меньшинств негроидной расы, следует рассмот­реть возможность приема диетических добавок весь год.

В конце октября шотландцы, относящиеся к группе уязвимых в отношении тяжелого течения COVID-19, получили правительственные письма с описанием защитных мер и приглашением зарегистрироваться до 11 ноября для бес­платного получения добавок витамина D, начиная с декабря.

«Запасы ограничены, но мы будем стремиться выслать витамин D как можно большему количеству из вас. Вы также можете купить добавки витамина D в большинстве супермаркетов, общественных аптек или онлайн», — сообщается в письме. В планы шотландского руководства входит обеспечение всех пациентов из групп риска 4-месячным запасом данного нутриента.

Отсутствие связи в крупных исследованиях

В последнее время появляется новая информация о риске COVID-19 в связи с обеспеченностью витамином D. Так, в сентябре появилась онлайн-публикация по результатам первого пилотного рандомизированного контролируемого исследования употребления добавки витамина D при COVID-19 (Castillo M.E. et al., 2020). Авторы этого маленького, по большей части неслепого исследования заключили, что употребление добавок витамина D в высоких дозах ведет к снижению риска госпитализации в отделение интенсивной терапии. Однако в комментариях NICE от 28 сентября отмечены недостатки данного исследования, включая отсутствие информации о критериях поступления, об объеме оказываемой помощи, госпитализации в другие отделения.

В то же время, отмечает NICE, крупное британское ретроспективное обсервационное исследование с использованием данных более 340 тыс. человек из «UK Biobank» (Hastie С.Е. et al., 2020a) свидетельствует об отсутствии связи между уровнем витамина D в сыворотке крови и восприимчивостью к инфекции COVID-19. Точно так же в более поздней статье с использованием данных более 500 тыс. человек (Hastie С.Е. et al. 2020b) отмечено отсутствие связи между уровнем витамина D и повышением тяжести заболевания или летальным исходом вследствие COVID-19.

Так же обстоят дела и во многих других областях, где предполагали наличие пользы витамина D: многочисленные клинические исследования, в которых продукт изучали в качестве лечения или средства профилактики, почти никогда не приводили к положительным выводам. Редкое исключение — метаанализ 2017 г., данные которого свидетельствуют, что ежедневное или еженедельное употребление витамина D обусловливало защитный эффект в отношении острых респираторных заболеваний (скорректированное отношение шансов 0,81 (0,72–0,91); 5133 участника в 15 исследованиях; внутри подгруппы р<0,001) (Martineau A.R. et al., 2017).

В Британии и Ирландии увидели пользу

В перекрестном анализе, опубликованном в «Irish Medical Journal», смертность от COVID-19 в значительной степени оказалась связана с обеспеченностью данным нутриентом. Так, в Италии и Испании, как ни странно, концентрация активной формы витамина D была в среднем ниже, чем в Финляндии и Норвегии, а смертность, как известно, выше. Кроме того, исследование американских авторов, опубликованное 3 сентября в журнале «JAMA», показало, что риск получения положительного результата теста на COVID-19 выше у лиц с ограниченными возможностями (Meltzer D.O. et al., 2020). Исходя из этого, стремление британских властей обеспечить потребность в данном витамине уязвимый в отношении тяжелых последствий COVID-19 контингент населения вполне понятно.

Причина или следствие?

Хотя необходимость обеспечивать физиологическую потребность в необходимых нутриентах не вызывает сомнений, основной вопрос остается открытым: влияет витамин D на исход COVID-19 или нет? Ясно, что концентрация его активной формы при воспалительных процессах, хронических или острых, снижается. Но может ли коррекция рациона улучшить ситуацию с COVID-19 на популяционном уровне?

Как и в случае с любым другим лекарственным средством, только рандомизированные клинические исследования (с группой плацебо) могут дать четкий ответ на вопрос о влиянии витамина D на COVID-19. На сегодня подобных данных нет, и сниженная концентрация активных форм данного витамина в крови расценивается, скорее, как следствие инфекции. Одно из исследований, которые, возможно, прольют свет на данный вопрос, должно начаться в Осло (Норвегия), с привлечением 70 тыс. участников, часть из которых будут употреблять рыбий жир.

«Предварительные результаты нашего продолжающегося исследования COVID-19, Koronastudien, позволяют предположить, что употребляющие рыбий жир могут иметь сниженный риск развития COVID-19 и более низкий риск тяжелых исходов заболевания в случае инфицирования, — пояснила Арне Сораас (Arne Søraas), исследователь из отделения мик­робиологии университетской больницы Осло (Oslo University Hospital). — Эти результаты находятся в русле существующих литературных данных по жирным кислотам омега-3 и витамину D при инфекциях дыхательных путей и COVID-19».

Между тем, только очень веские доказательства могут перевесить чашу весов, на которой сегодня — отрицательные или сомнительные результаты после почти 3 десятилетий активных исследований. «В лучшем случае дефицит витамина D будет лишь одним из многих факторов, влияющих на исход COVID-19, — отмечает Адриан Мартино (Adrian Martineau) из Университета Королевы Марии (Queen Mary University) в Лондоне. — Стоит ли лишний раз говорить о том, что соответствующие добавки недороги и хорошо переносятся, как и об отсутствии веских оснований полагать, что они обеспечивают какие-либо преимущества».

