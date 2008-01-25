В недавнем исследовании установлено, что низкие дозы диетических добавок кальция (500 мг/сут) могут быть такими же эффективными в профилактике преэклампсии, как и рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ; World Health Organization — WHO) высокие дозы диетических добавок этого вещества (1500–2000 мг/сут).

По оценкам экспертов, гипертензивные расстройства беременных, в том числе преэклампсия, являются причиной развития осложнений у 2–8% беременных и 45 000 материнских летальных исходов ежегодно. Эти расстройства также связаны с повышенным риском преждевременных родов, основной причины летальных исходов среди детей во всем мире. Таким образом, реализация эффективных стратегий по профилактике гипертензивных расстройств у беременных и преждевременных родов имеет важное значение для снижения риска летальных исходов как матерей, так и детей.

Диетические добавки кальция используют для профилактики преэклампсии и преждевременных родов. Так, по оценкам экспертов, употребление диетических добавок кальция снижает риск развития преэклампсии у беременных в 2 раза, а риск преждевременных родов — на 25%.

Важно, что диетические добавки кальция рекомендуется использовать через несколько часов после употребления диетических добавок железа и фолиевой кислоты.

Данное исследование является первым, в котором оценивается эффективность режима с назначением низких доз по сравнению с высокими.

Исследование проведено учеными из Гарвардской Школы общественного здравоохранения им. Т.Х. Чана (Harvard T.H. Chan School of Public Health).

Диетические добавки кальция способствуют снижению артериального давления за счет снижения высвобождения паратиреоидного гормона и внутриклеточного кальция, что обусловливает снижение сократимости гладких мышц сосудов. Посредством аналогичного механизма диетические добавки кальция могут также способствовать снижению сократимости гладких мышц матки.

Старший автор Вафаи Фаузи (Wafaie Fawzi) — профессор наук о народонаселении Ричарда Солтонстолла (Richard Saltonstall) и профессор питания, эпидемиологии и глобального здравоохранения, объяснил, что нынешняя рекомендация беременным употреблять 1500 мг кальция в сутки является трудноосуществимой для женщин и связана со значительными экономическими затратами. Таким образом, беременные в большинстве стран со средним и низким уровнем дохода не употребляют диетические добавки кальция в период беременности.

Ученые провели 2 рандомизированных двойных слепых исследования с участием 11 000 беременных в Индии и 11 000 беременных в Танзании, чтобы оценить, являются ли 500 мг кальция в сутки столь же эффективными, как 1500 мг, в снижении риска развития преэклампсии и преждевременных родов (определяются как роды в сроке до 37-й нед беременности).

У всех участниц исследования текущая беременность была первой. Начиная с 20-й нед беременности, они использовали диетические добавки кальция: 1-я группа употребляла 3 таблетки кальция по 500 мг/сут, 2-я группа — 1 таблетку кальция 500 мг и 2 таблетки плацебо. Состояние здоровья участниц оценивалось во время ежемесячных посещений клиники в период беременности, во время родов и через 6 нед после родов.

В исследовании, проведенном в Индии, преэклампсия развилась у 3,6% участниц, употреблявших 1500 мг кальция в сутки, и у 3,0% беременных, употреблявших 500 мг кальция в сутки. В исследовании, организованном в Танзании, частота развития преэклампсии составила 3,0 и 2,7% соответственно.

Данные о риске преждевременных родов были неоднозначными. В исследовании, проведенном в Индии, доля преждевременных родов составила 12,8% среди женщин, употреблявших 1500 мг кальция в сутки, и 11,4% среди участниц, употреблявших 500 мг кальция в сутки, что указывает на схожий эффект обеих доз. В исследовании, организованном в Танзании, доля преждевременных родов составила 9,7 и 10,4% соответственно.

Таким образом, при совокупном анализе данных обоих исследований выявлено, что влияние диетических добавок в низких дозах на риск преждевременных родов существенно не отличалось по сравнению с использованием высоких доз.

Первый соавтор Кристофер Садфельд (Christopher Sudfeld), доцент кафедры глобального здравоохранения и питания, объяснил, что доза 500 мг может быть так же эффективна, как и доза 1500 мг для профилактики преэклампсии и преждевременных родов. При этом он считает, что приверженность к использованию дозы 500 мг будет выше, чем при употреблении дозы 1500 мг, поскольку беременным проще соблюдать рекомендации при необходимости принимать 1 табл./сут, а также более низкие дозы являются более экономически доступными. Кроме того, употребление диетических добавок кальция 1 р/сут легче совмещать с диетическими добавками железа и фолиевой кислоты.

Ученые отметили, что исследование имело некоторые ограничения. В соответствии с этическими принципами исследованием не охвачена группа плацебо. Кроме того, участницами были в основном молодые женщины с низким риском развития хронической артериальной гипертензии. Таким образом, на сегодня неясно, насколько применимы результаты к другим группам беременных. Кроме того, не исследована польза одновременного использования диетических добавок кальция с приемом витамина D, ацетилсалициловой кислоты или другими методами профилактики преэклампсии.

Результаты исследования опубликованы в журнале «The New England Journal of Medicine».

По материалам www.nejm.org, www.medicalxpress.com