Магний — это минерал, который человеческий организм использует во многих биохимических реакциях — от синтеза ДНК до регуляции артериального давления.

В человеческом организме магний депонируется в костях и при необходимости мобилизируется через цикл минерализации и деминерализации костей. Чтобы поддерживать бесперебойную работу биохимических процессов в человеческом организме, необходимо пополнять запасы магния.

Зачем нам нужен магний?

По словам Кристи Дин (Cristy Dean), диетолога и владельца компании «Fettle and Bloom», магний важен для обеспечения многих процессов в организме, включая регулирование функций мышц и нервов, уровня глюкозы в крови, артериального давления и построения костной ткани, синтеза белков и ДНК. Магний влияет на гипоталамус, который регулирует гормоны стресса. Оптимальный уровень магния способствует повышению толерантности к стрессам.

В обзорной статье в журнале «Nutrients» отмечается, что хронический стресс и тревога приводят к истощению депо магния в организме, а это означает, что организм хуже переносит стресс. Человеческий организм попадает в замкнутый круг: из-за стресса исчерпываются запасы магния, а затем из-за снижения уровня магния организм не способен нормально переносить стресс. В результате развиваются неадекватные реакции на стресс, что, в свою очередь, вызывает еще больший стресс.

Другое исследование, результаты которого были опубликованы в журнале «Magnesium Research», показало, что диетические добавки с магнием могут быть эффективны при легком беспокойстве и тревоге, связанной с предменструальным синдромом у женщин.

Магний также взаимодействует с гормоном сна мелатонином и нейротрансмиттером γ-аминомасляной кислотой, которые отвечают за правильный и спокойный сон. В статье в журнале «Biological Trace Element Research» указано, что уровень магния в организме может иметь отношение к продолжительности сна, его качеству, дневной сонливости и даже храпу.

Эффективны ли диетические добавки с магнием?

По оценкам Министерства сельского хозяйства США (The US Department of Agriculture), 48% американцев не потребляют достаточного количества магния и, возможно, нуждаются в приеме диетических добавок в дополнение к обычному рациону питания.

К. Дин рекомендует увеличить поступление магния с пищей, прежде чем употреблять диетические добавки. По ее мнению, лучший способ покрыть суточную потребность в магнии — есть разнообразные продукты, такие как бобовые, орехи, семечки, цельнозерновые, обогащенные злаки и молочные продукты.

У людей, злоупотребляющих алкоголем, более низкий уровень магния, как и у тех, у кого отмечают сопутствующие желудочно-кишечные заболевания, такие как болезнь Крона или целиакия. Это связано с нарушением функционирования слизистой оболочки кишечника, которое приводит к нарушению всасывания питательных веществ. Кроме того, если у пациента диагностирована инсулинорезистентность или диабет ІІ типа, у него может наблюдаться усиленное выведение магния из организма в связи с учащенным мочеиспусканием. Так что при некоторых заболеваниях и состояниях потребность в магнии может быть повышена.

Также важно рассматривать вопрос дополнительного употребления магния в период беременности. У беременных повышена потребность в магнии из-за процессов внутриутробного построения скелета и формирования костной ткани ребенка. Обзор Chochrane показал, что диетические добавки, содержащие магний, могут значительно снизить риск развития преэклампсии у беременных.

Безопасны ли диетические добавки магния?

Рекомендуется не превышать дозу 400 мг магния в сутки. При превышении этой дозы могут возникнуть такие нежелательные явления, как диарея, тошнота и спазмы в животе. Также важно отметить, что диетические добавки, содержащие магний, могут взаимодействовать с другими препаратами, а некоторые лекарственные средства уже содержат большое количество магния (некоторые антациды и слабительные препараты), поэтому перед употреблением диетической добавки магния необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

