Заболевания щитовидной железы: тиреоидит Хасимото

Болезнь Хасимото — это распространенное заболевание щитовидной железы, приводящее к снижению уровня гормонов щитовидной железы в плазме крови.

Снижение выработки гормонов щитовидной железы называется «гипотиреозом».

Гипотиреоз выявляют у каждого 33-го жителя Австралии. При этом болезнь Хасимото является одним из наиболее распространенных заболеваний щитовидной железы в странах с высоким уровнем экономического развития.

Щитовидная железа — это железа в форме бабочки, которая находится на шее. Она важна для регулирования таких функций, как мышечная сократимость, пищеварение, обмен веществ, регулирование работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем. У детей гормоны щитовидной железы также необходимы для нормального роста и развития.

Что вызывает болезнь щитовидной железы Хасимото?

По оценкам экспертов, данное заболевание имеет аутоиммунную природу.

Так, тиреоидит Хасимото, или хронический лимфоцитарный тиреоидит, характеризуется выработкой антител (пероксидаза щитовидной железы и тиреоглобулин), вызывающих воспаление и долгосрочное повреждение щитовидной железы. Со временем, когда ткань щитовидной железы воспаляется и/или разрушается, выработка гормонов щитовидной железы снижается — развивается гипотиреоз.

Несколько факторов риска могут приводить к развитию тиреоидита Хасимото, в том числе:

генетический риск — ваш индивидуальный риск выше, если у ваших кровных родственников диагностирован тиреоидит Хасимото;

пол — тиреоидит отмечают у женщин в 10 раз чаще, чем у мужчин;

возраст — наиболее высокий риск развития заболевания у лиц в возрасте 30–50 лет;

аутоиммунное заболевание — наличие другого аутоиммунного заболевания, такого как системная красная волчанка, сахарный диабет I типа и целиакия, повышает риск развития тиреоидита Хасимото;

избыточное потребление йода и радиационное воздействие также обусловливают повышение риска у лиц с генетической предрасположенностью к развитию этого заболевания.

Поначалу течение патологии бессимптомное, однако по мере ее прогрессирования могут развиться такие симптомы, как:

немотивированная утомляемость;

увеличение массы тела (или трудности с ее уменьшением);

повышенная чувствительность к холоду;

запоры;

сухость кожи;

мышечная боль;

нерегулярные или обильные менструации;

увеличение щитовидной железы (зоб);

выпадение волос, в том числе на кончиках бровей.

Симптомы заболевания зачастую малозаметные, в то же время невылеченная болезнь Хасимото может вызвать сердечно-сосудистые заболевания, повышение уровня холестерина в плазме крови, нарушения когнитивных функций и памяти, повреждение нервов (периферическую нейропатию) и бесплодие.

В период беременности у женщин с тиреоидитом Хасимото более высокий риск развития преэклампсии, преждевременных родов, отслойки плаценты и, в тяжелых случаях, потери плода.

Заболевание также связано с повышенным риском развития лимфомы щитовидной железы.

Как диагностируют тиреоидит Хасимото?

Диагноз может быть подтвержден с помощью анализа крови для определения уровня гормонов щитовидной железы и антител.

Обычно выявляют антитела к тиреоидной пероксидазе, но у около 5% пациентов фиксируют отрицательный результат теста на антитела. В таком случае важно определить уровень гормонов щитовидной железы, учитывать клиническую картину и выявление воспаления щитовидной железы при ультразвуковом исследовании.

При подозрении на тиреоидит Хасимото показано определить уровень тиреотропного гормона (ТТГ). Этот гормон стимулирует выработку двух гормонов щитовидной железы — Т3 и Т4. При относительном или абсолютном дефиците гормонов щитовидной железы выявляют высокий уровень стимулирующего гормона.

Лечение тиреоидита Хасимото зависит от тяжести заболевания.

Всем пациентам показано регулярное определение уровня гормонов щитовидной железы.

Состояние, при котором уровень тиреотропного гормона повышен при нормальном уровне гормонов щитовидной железы называется «субклиническим гипотиреозом». Когда уровень ТТГ высокий, а Т3 и Т4 низкий, диагностируют явный гипотиреоз.

При явном гипотиреозе показано такое лечение — заместительная терапия гормонами щитовидной железы (левотироксином), при которой дозу препарата корректируют до тех пор, пока уровень гормонов щитовидной железы не окажется в пределах нормы. Обычно это пожизненное лечение.

Тиреоидэктомия показана в редких случаях, например, при развитии симптомов компрессии (таких как затруднение глотания или дыхания) у лиц со значительным увеличением щитовидной железы.

Тиреоидит Хасимото — это распространенное заболевание. Если у вас есть какие-либо опасения или подозрение, что у вас может развиться это заболевание, обратитесь к врачу. Ранняя диагностика и лечение могут помочь предотвратить развитие осложнений.

По материалам www.medicalxpress.com