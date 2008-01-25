Система периферических артерий включает в себя артерии, несущие насыщенную кислородом кровь к рукам, ногам, головному мозгу и остальным частям тела. Мишель Барсум (Michel Barsoum), кардиолог и специалист по сосудистой медицине в системе здравоохранения клиники Мейо (Mayo Clinic Health System) в Чиппева-Фоллс, О-Клэр и Райс-Лейк, штат Висконсин, США, объяснил, что заболевание периферических артерий приводит к сужению артерий и уменьшению кровотока из-за накопления жировых и кальциевых отложений на их стенках.

Заболевание периферических артерий может обусловить развитие перемежающейся хромоты, мышечной боли и спазмов. Эти симптомы обычно проявляются после мышечной работы, когда человек активен, но обычно исчезают после нескольких минут отдыха.

Факторы риска заболеваний периферических артерий

Так кто же подвержен риску заболеваний периферических артерий? Доктор М. Барсум проинформировал, что наиболее высокому риску подвержены курильщики и лица с сахарным диабетом.

Другие факторы риска включают:

индекс массы тела >30.

Семейный анамнез заболевания периферических артерий, сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта.

Повышенное артериальное давление.

Повышенный уровень холестерина в плазме крови.

Возраст старше 65 лет.

Симптомы заболевания периферических артерий включают:

боль или спазмы в руках при вязании, письме или выполнении других действий руками.

Изменение цвета ноги или руки.

Похолодание, замерзание голеней или стоп даже после прогулки в теплую погоду.

Незаживающие язвы на пальцах ног, ступнях или голенях.

Ослабление пульса на стопе.

Эректильная дисфункция у мужчин.

Выпадение волос на ногах.

Доктор М. Барсум рассказал, что при поражении шейных артерий головного мозга симптомы могут включать нарушения речи, слабость в руках и ногах или потерю зрения. Он подчеркнул, что при наличии любого из этих симптомов следует записаться на прием к специалисту по сосудистой медицине. Обследование будет включать определение пульса на пораженной артерии шеи и сравнение его с пульсом на непораженной артерии шеи.

Возможны различные варианты лечения. Например, если вы можете пройти несколько кварталов, испытывая лишь незначительно выраженную боль, вам могут прописать такие лекарственные средства, как ацетилсалициловая кислота, или другие препараты, разжижающие кровь, и статины. Специалисты также рекомендуют модификацию образа жизни, включая отказ от курения, контроль артериального давления, уровня холестерина и глюкозы в плазме крови и повышение уровня физической активности.

В случае выраженных симптомов, таких как нестерпимая боль при ходьбе, обычно рекомендуют ультразвуковое исследование или компьютерную томографию с контрастом или ангиограмму, чтобы определить местоположение и степень закупорки. Затем пациенту предлагают различные хирургические варианты устранения закупорки сосудов.

Доктор М. Барсум подчеркнул, что профилактика заболеваний периферических артерий всегда является лучшим лечением. Бросьте курить, соблюдайте полезную для сердца диету, регулярно занимайтесь спортом, контролируйте уровень глюкозы в плазме крови, если у вас сахарный диабет, поддерживайте здоровую массу тела и контролируйте свое артериальное давление и уровень холестерина.

При наличии одного или нескольких факторов риска — избегайте применения некоторых безрецептурных лекарственных средств от простуды, содержащих псевдоэфедрин. Эти препараты сужают кровеносные сосуды и могут вызвать увеличение выраженности симптомов.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org