Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииИзвестный противоязвенный препарат перспективен при COVID-19

Известный противоязвенный препарат перспективен при COVID-19

Опубликовано  13.10.2020

Ученые из Гонконга заявили, что препараты висмута и родственные им соединения проявляют выраженную активность против SARS-CoV.

Исторически соединения металлов использовали как противомикробные средства, но их противовирусная активность широко не изучена, отметили авторы в опубликованной 7 октября статье*. Основываясь на своих предшествующих изысканиях, для проведения первичной оценки in vitro активности против SARS-CoV-2 авторы отобрали 6 соединений металлов: 2 препарата на основе цитрата висмута (коллоидный субцитрат и ранитидин цитрат), 2 разновидности порфирина висмута, 1 препарат на основе золота и его хлор-производное.

Соединение висмута с антагонистом Н2-рецепторов ранитидином, используемое при язве желудка и 12-перстной кишки, гастрите и гастроэзофагальной рефлюксной болезни, выражено подавляет репликацию SARS-CoV-2 в клеточных линиях и на животной модели (сирийский хомячок) путем нарушения функций геликазы и, возможно, других важных вирусных ферментов. Преимуществом именно этого лекарственного средства является стабильность комплекса в водной среде. Как отметили авторы, судя по исследованию на животной модели, активность препарата в отношении вируса сравнима или даже лучше, чем у ремдесивира, который недавно был одобрен для экстренного использования в качестве лечения COVID-19.

Как отметили авторы, несмотря на умеренные преимущества ремдесивира, достигаемые на ранних стадиях болезни, глобальная нехватка препарата, относительно высокая цена и отсутствие значительных клинических преимуществ у пациентов с тяжелой формой COVID-19 ограничивают его широкое применение.

Дексаметазон хотя и снижает уровень смертности, особенно среди пациентов с тяжелой формой COVID-19, которым требуется искусственная вентиляция легких, может быть связан с иммуносупрессией и оппортунистическими нозокомиальными инфекциями.

Все больше доказательств, включая недавние результаты рандомизированного исследования, свидетельствуют о преимуществе комбинированной терапии, направленной на несколько этапов жизненного цикла вируса SARS-CoV-2. Тройная терапия, по сообщению той же группы специалистов, состоящая из интерферона-β1b, лопинавира/ритонавира и рибавирина, позволила добиться значительно более быстрого выведения вируса и клинического улучшения, чем при монотерапии лопинавиром/ритонавиром. Однако у некоторых пациентов развились побочные эффекты, такие как нарушение функции печени и желудочно-кишечные расстройства.

В то же время имеющий длительный опыт использования и хорошо изученный профиль безопасности ранитидина висмута цитрата подавлял репликацию SARS-CoV-2, что приводило к снижению вирусной нагрузки как в верхних, так и в нижних дыхательных путях, и уменьшил выраженность симптомов вирус-ассоциированной пневмонии на модели сирийского хомяка. В заключении авторы подчеркивают клинический потенциал лекарственных средств на основе висмута (III) или других препаратов, содержащих металлы, для лечения инфекции SARS-CoV-2.

По материалам nature.com

*Yuan S., Wang R., Chan J.F. et al. (2020) Metallodrug ranitidine bismuth citrate suppresses SARS-CoV-2 replication and relieves virus-associated pneumonia in Syrian hamsters. Nat Microbiol.

Опубликовано  13.10.2020

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости