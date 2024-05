Известный противоязвенный препарат перспективен при COVID-19

Ученые из Гонконга заявили, что препараты висмута и родственные им соединения проявляют выраженную активность против SARS-CoV.

Исторически соединения металлов использовали как противомикробные средства, но их противовирусная активность широко не изучена, отметили авторы в опубликованной 7 октября статье*. Основываясь на своих предшествующих изысканиях, для проведения первичной оценки in vitro активности против SARS-CoV-2 авторы отобрали 6 соединений металлов: 2 препарата на основе цитрата висмута (коллоидный субцитрат и ранитидин цитрат), 2 разновидности порфирина висмута, 1 препарат на основе золота и его хлор-производное.

Соединение висмута с антагонистом Н 2 -рецепторов ранитидином, используемое при язве желудка и 12-перстной кишки, гастрите и гастроэзофагальной рефлюксной болезни, выражено подавляет репликацию SARS-CoV-2 в клеточных линиях и на животной модели (сирийский хомячок) путем нарушения функций геликазы и, возможно, других важных вирусных ферментов. Преимуществом именно этого лекарственного средства является стабильность комплекса в водной среде. Как отметили авторы, судя по исследованию на животной модели, активность препарата в отношении вируса сравнима или даже лучше, чем у ремдесивира, который недавно был одобрен для экстренного использования в качестве лечения COVID-19.

Как отметили авторы, несмотря на умеренные преимущества ремдесивира, достигаемые на ранних стадиях болезни, глобальная нехватка препарата, относительно высокая цена и отсутствие значительных клинических преимуществ у пациентов с тяжелой формой COVID-19 ограничивают его широкое применение.

Дексаметазон хотя и снижает уровень смертности, особенно среди пациентов с тяжелой формой COVID-19, которым требуется искусственная вентиляция легких, может быть связан с иммуносупрессией и оппортунистическими нозокомиальными инфекциями.

Все больше доказательств, включая недавние результаты рандомизированного исследования, свидетельствуют о преимуществе комбинированной терапии, направленной на несколько этапов жизненного цикла вируса SARS-CoV-2. Тройная терапия, по сообщению той же группы специалистов, состоящая из интерферона-β1b, лопинавира/ритонавира и рибавирина, позволила добиться значительно более быстрого выведения вируса и клинического улучшения, чем при монотерапии лопинавиром/ритонавиром. Однако у некоторых пациентов развились побочные эффекты, такие как нарушение функции печени и желудочно-кишечные расстройства.

В то же время имеющий длительный опыт использования и хорошо изученный профиль безопасности ранитидина висмута цитрата подавлял репликацию SARS-CoV-2, что приводило к снижению вирусной нагрузки как в верхних, так и в нижних дыхательных путях, и уменьшил выраженность симптомов вирус-ассоциированной пневмонии на модели сирийского хомяка. В заключении авторы подчеркивают клинический потенциал лекарственных средств на основе висмута (III) или других препаратов, содержащих металлы, для лечения инфекции SARS-CoV-2.

По материалам nature.com

*Yuan S., Wang R., Chan J.F. et al. (2020) Metallodrug ranitidine bismuth citrate suppresses SARS-CoV-2 replication and relieves virus-associated pneumonia in Syrian hamsters. Nat Microbiol.