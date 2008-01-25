Влияние препарата на уменьшение выраженности симптомов и прекращение распространения вируса SARS-CoV-2 было продемонстрировано* на животной модели, но данный пероральный ингибитор аналога рибонуклеозида вирусов гриппа MK-4482 (ранее называемый EIDD-2801) уже изучают в клинических исследованиях II/III фазы. «Это первая демонстрация быстрого блокирования передачи SARS-CoV-2 при помощи препарата для перорального приема», — отметил Ричард Племпер (Richard Plemper) из Института биомедицинских наук (Institute for Biomedical Sciences), США. По его словам, данный препарат, продемонстрировавший ранее in vivo высокую активность против вируса гриппа, может изменить правила игры.

Как отметили исследователи, если эффективность и безопасность перорального приема противовирусного средства подтвердится, лечение может быть начато на ранней стадии с потенциально тройной пользой: замедление прогрессирования заболевания, сокращение продолжительности инфекционной фазы и снижение интенсивности передачи инфекции в сообществе. Что может воспрепятствовать дальнейшей разработке препарата, так это возможность мутагенных побочных эффектов, свойственных такому типу соединений.

В исследовании, опубликованном в «Nature Microbiology», команда Р. Племпера показала снижение вирусной нагрузки и прекращение передачи инфекции между животными (хорьками) в течение 24 ч после начала приема препарата 2 раза в сутки. «Мы считаем, что хорьки являются подходящей моделью передачи, потому что они легко распространяют SARS-CoV-2, но в большинстве случаев не развивают серьезное заболевание, что очень похоже на распространение SARS-CoV-2 у молодых людей», — отметили исследователи. Для сравнения: все контакты хорьков-источников, получавших плацебо, были инфицированы. Исследование финансировалось за счет грантов на здравоохранение от Национальных институтов здоровья (National Institutes of Health).

Препарат MK-4482/EIDD-2801 находится на продвинутой II/III фазе клинических исследований против инфекции SARS-CoV-2. Так, в октябре 2020 г. начаты два исследования с участием 1300 и 1450 пациентов соответственно для изучения эффективности и безопасности препарата у госпитализированных и амбулаторных больных. В исследовании, спонсором которого является корпорация «Merck Sharp & Dohme Corp.», используют три дозовых режима: по 200, 400 и 800 мг препарата 2 раза в сутки в течение 5 дней.

За этими двумя исследованиями может последовать крупное предрегистрационное исследование, организованное «Merck» в сотрудничестве с «Ridgeback Biotherapeutics LP» и Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний (National Institute of Allergy and Infectious Diseases»). В случае одобрения препарат может занять практически свободную теперь нишу раннего противовирусного лечения при COVID-19.

Cox, R.M., Wolf, J.D. & Plemper, R.K. (2020) Therapeutically administered ribonucleoside analogue MK-4482/EIDD-2801 blocks SARS-CoV-2 transmission in ferrets. Nat. Microbiol. https://doi.org/10.1038/s41564-020-00835-2

По материалам nature.com; linicaltrials.gov; sciencedaily.com; bnnbloomberg.ca