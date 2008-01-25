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Новости медицины и фармацииИсследование PRINCIPLE: антибиотики при домашнем лечении COVID-19

Исследование PRINCIPLE: антибиотики при домашнем лечении COVID-19

Опубликовано  27.01.2021

После рассмотрения анализов групп азитромицина и доксициклина в исследовании «Платформа вмешательств против COVID-19 у пожилых людей» (Platform Randomised trial of INterventions against COVID-19 In older people — PRINCIPLE) независимый руководящий комитет сообщил ученым о своем выводе по промежуточным результатам исследования: у пациентов в возрасте старше 50 лет, получающих лечение азитромицином или доксициклином в домашних условиях в начале заболевания COVID-19, положительный эффект данной терапии не зарегистрирован.

PRINCIPLE было организовано в Великобритании в марте 2020 г. как гибкое, рандомизированное клиническое исследование ряда потенциальных методов лечения COVID-19. На национальном уровне оно стало одним из 3, дополняя RECOVERY и REMAP-CAP, ориентированные на госпитализированных пациентов.

Промежуточный анализ данных PRINCIPLE свидетельствует, что прием антибиотиков не сокращает время до достижения значимого клинического эффекта по результатам самооценки. В исследовании не изучали влияние этих препаратов на пациентов, которые уже были госпитализированы с COVID-19. На этом основании набор в группы получающих азитромицин или доксициклин остановлен, а в группу будесонида — продолжается, как и планировалось.

Резюме по азитромицину: в общей сложности 526 подходящих участников были рандомизированы для приема азитромицина (500 мг 1 раз в сутки в течение 3 дней) в период первых 14 дней с момента начала COVID-19 и по сравнению с 862 участниками, рандомизированными для получения обычного лечения. Согласно протоколу, рандомизация в группу азитромицина была остановлена ​​из-за бесполезности при малой вероятности (0,024) клинически значимого преимущества по сравнению с обычным лечением в результате промежуточного анализа неполных данных. Так, после 28 дней наблюдения за участниками расчетное среднее время до выздоровления согласно самооценке для азитромицина было на 0,94 дня короче по сравнению с обычным лечением (95% байесовский доверительный интервал от -0,56 до 2,43 дня), с низкой вероятностью (0,23) значимого преимущества.

Доксициклин: в общей сложности 798 участников были рандомизированы для получения доксициклина (200 мг в 1-е сутки, затем 100 мг/сут в течение 6 дней) в период первых 14 дней от начала COVID-19 и по сравнению с 994 участниками, рандомизированными для получения обычного лечения. Согласно протоколу, рандомизация в группу доксициклина была остановлена ​​из-за бесполезности и низкой вероятности (0,044) клинически значимого преимущества по сравнению с обычным лечением при промежуточном анализе. Основываясь на промежуточных неполных данных относительно выздоровления (преимущество менее 1 дня) и частоты госпитализаций (менее 2%) при приеме доксициклина, его польза очень мала, если и имеется. Окончательные результаты относительно группы принимавших доксициклин в исследовании PRINCIPLE будут опубликованы после получения результатов полного 28-дневного наблюдения за всеми рандомизированными участниками.

Дополнительные детали по азитромицину и доксициклину в исследовании PRINCIPLE будут опубликованы в ближайшем будущем в рецензируемых журналах.

Согласно действующим в Англии руководствам по клинической практике рекомендуется лечение доксициклином перорально при подозрении на негоспитальную пневмонию при COVID-19, при бактериальной или неясной (бактериальной или вирусной) этиологии, если симптомы вызывают особую озабоченность. Исследование PRINCIPLE показывает, что доксициклин не эффективен в случае подозрения на COVID-19 при отсутствии бактериальной пневмонии и не должен использоваться таким образом.

По материалам ndmrb.ox.ac.uk; principletrial.org

Опубликовано  27.01.2021

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