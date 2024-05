Две недели тому назад опубликованы* первые данные исследования Com-COV о комбинированном применении вакцин от «AstraZeneca» и «BioNtech»/«Pfizer». По их мнению, серия гетерологичных схем вакцинации связана с более частыми побочными эффектами, которые, однако, не приводили к госпитализации. Данные об иммуногенности 8 различных комбинаций, в которые включены также вакцины производства «Moderna» и «Novavax», будут опубликованы в июне.

Испанские ученые смогли поделиться первыми данными об иммуногенности почти одновременно с британскими. Так, 18 мая Институтом здоровья Карлоса III (Instituto de Salud Carlos III) представлены предварительные результаты клинического исследования CombivacS. Как отметили исследователи, способность смешанных режимов вакцинации против COVID-19 вызывать иммунный ответ у вакцинированных лиц оценена ими впервые в мире. Данные получены из многоцентрового адаптивного клинического исследования фазы 2, в ходе которого участники в возрасте младше 60 лет, получившие первую и единственную дозу Vaxzevria («AstraZeneca»), были рандомизированы в соотношении 2:1 для получения вакцины Comirnaty от SARS-CoV-2 («BioNtech»/«Pfizer»); после первой дозы при этом должно было пройти минимум 8 нед.

Результаты получены тремя методами

Повышение уровней антител, в том числе нейтрализующих, проанализировано в общей сложности у 663 человек с использованием трех различных методов. Результаты позволяют предположить эффективность выбранной схемы: через 14 дней после введения гетерологичного бустера титры антител увеличились в среднем в 150 раз, а через 7 дней — в 123 раза по сравнению с уровнем до введения второй дозы. Нейтрализующая активность антител, полученных в результате гетерологичной вакцинации, подтверждена функциональными тестами. Исследования клеточного иммунитета будут доступны в ближайшие несколько дней, сообщили исследователи.

В частности, титры антител в соответствии с методикой, идентифицирующей область связывания рецептора SARS-CoV-2, увеличились со среднего значения 58 до 9102, что представляет 150-кратное увеличение. При этом в контрольной группе титры антител оставались на уровнях, аналогичных тем, которые были получены 14 днями ранее. Второй из методов, который определяет уровни антител на основе трехмерного белка вируса, подтвердил данную иммунную реакцию: у пациентов в экспериментальной группе уровни антител увеличились в среднем с 82 до 3430 единиц спустя 14 дней после введения бустера. Это увеличение, опять же, было очевидным уже через 7 дней; контрольная группа сохранила те же цифры, что и в начале исследования.

Третий из используемых методов исследовал эффективность продуцируемых антител. Их функциональную способность оценивали в отношении нейтрализации псевдовирусов, несущих спайковый белок SARS-CoV-2. Эта методика показала увеличение титров нейтрализующих антител более чем в 7 раз после введения бустерной дозы, что выше, чем при гомологичной вакцинации, судя по литературным данным.

Наиболее частыми системными побочными эффектами были головная боль (44% всех случаев), недомогание (41%), озноб (25%), легкая тошнота (11%), легкий кашель (7%) и лихорадка (2,5%). Во всех случаях побочные эффекты аналогичны побочным эффектам при использовании схем гомологичной вакцинации теми же вакцинами. Как отметили авторы, получение этих предварительных результатов отвечает научному интересу, вызванному возможностью использования комбинированных схем вакцинации. Различные европейские страны, включая Германию, Францию, Швецию, Норвегию и Данию, уже рекомендуют комбинированные схемы вакцинации для лиц в возрасте до 60 лет, получивших первую дозу вакцины Vaxzevria («AstraZeneca»).

По материалам www.ovg.ox.ac.uk; www.thelancet.com; www.isciii.es; после презентации 18 мая результатов исследования CombivacS

